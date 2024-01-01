Bartın Türküleri

-
Mapushane İçinde Yanıyor Gazlar
Bayramdan Bayrama Da A Canım Çalınır Sazlar
Kiminin Annesi Ağlar Kimine Kızlar
Böyle De Düştüm Zindana
Yanar Yanar Ağlarım
Demir De Parmaklıktan A Canım
Bakar Döner Ağlarım
Mapushane İçinde Mermerden Direk
Kimimiz Onbeşlik A Canım Kimimiz Kürek
İdam Cezasına Dayanmaz Yürek
-
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni güneşin batışını seyrederken görüyorum
Seni yağmurun akışını dinlerken duyuyorum
Seni yollarda dolaşırken hayal ediyorum
***
İnan, inan ki seni seviyorum
İnan, inan ki seni seviyorum
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem boş ver üzülme
***
Bir dileğim olsaydı eğer, Tanrı'dan seni dilerdim
Uğrunda ölüm olsa, seve seve giderdim
Kadehime şarap olsan, seni doya doya içerdim
***
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
İnan, inan ki sensizliği nasıl sürerdim
Akan gözyaşların durmak bilmezse
Şu yalan dünyada yüzün gülmezse
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
***
Seni sevdim diyenler çekip giderse
Bu da geçer bir tanem, boş ver üzülme
-
Senden doğacak yarınlar
Senden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Bizden doğacak yarınlar
Bizden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Dinmeyen yağmurlar yağsın
Susmasın sevda gözlerde
Akmasın yaşlar, dinsin artık
Bembeyaz mendillerle
Küllenen aşklar yansın
Mumlar yansın
Hadi
Hadi
Hadi, hadi, hadi
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Senden doğacak yarınlar
Senden doğacak
Güller açacak her yerde
Mumlar yanacak ellerde
Kardeş pupa yelkenler
Sevda dolacak
Sen, ben, onlar, milyonlar
Dinmeyen yağmurlar yağsın
Susmasın sevda gözlerde
Akmasın yaslar, dinsin artık
Bembeyaz mendillerle
Küllenen aşklar yansın
Mumlar yansın
Hadi
Hadi
Tabii, hadi, hadi
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Sen doğrusun, sen dürüstsün
Çok güzelsin, vazgeçme
Dost dilinde şarkı söyle
Rüzgâr ol, es özgürce
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
Güller açsın sevgimizle
Kardeşiz senle
-
Bugün uyandığımda yoktun yanımda
Canım bugün ilaçlarımı almadım
Bugün ne kadar alışmışım anladım
Canım bugün ilk defa sensiz kaldım
***
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
***
Güller denize bakıyor günlerdir
Güller güneşi özlüyor sersefil
Canım canımın yaprakları gözlerin yok
Çok canımı yakıyor özlemin
Çok çok çok her şeyden çok
***
Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Sönmeyen ateşlerde
Günahlarım yanıyor
Bıraktığın bu yerde
Yüreğim kan ağlıyor
Ah canım
***
Mahvediyor karanlıklar
Her şeyden çok
Her şeyden çok
-
Canım bana bırak
Bu gece gözlerini
Aklımı alıp
Götürme bu gece
Gözlerimde
Yaş yerine
Gözlerin olsun
Nolursun dur gitme.
Canım sıkılıyor canım
Gözlerinle olmayınca.
Hani koyup gidiyorsun ya beni
Canım canım sıkılıyor geceleri
Odam buz gibi sensiz
Uyku tutmuyor gözlerimi.
Canım bana bırak bu gece ellerini
Aklımı alıp
Götürme bu gece
Ellerimde kadehler yerine
Ellerin olsun n'olursun dur gitme.
Canım sıkılıyor canım
Ellerinle olmayınca.
Hani koyup gidiyorsun ya beni
Canım canım sıkılıyor geceleri
Odam buz gibi sensiz
Uyku tutmuyor gözlerimi.
Canım sıkılıyor canım
Gözlerinle olmayınca
Canım sıkılıyor canım
Ellerinle olmayınca
Canım sıkılıyor canım.
Mmm...
-
Yine, yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
Yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
Gün bitiyor, seni düşünmek
Bitmiyor, gülüm
Gün bitiyor, seni düşünmek
Bitmiyor, gülüm
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yine gözlerim sırılsıklam
Nöbetlerdeyim
Gözlerim sırılsıklam
Nöbetlerdeyim
Gün bitiyor, seni beklemek
Bitmiyor, gülüm
Gün bitiyor, seni beklemek
Bitmiyor, gülüm
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yalnızım, yalnızlığım
Uçsuz bucaksız
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yıldızlar sönüyor, hasret
Sönmüyor, gülüm
Yine, yine seni düşünmekle
Bitiyor bir gün
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum... Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor,
Hele bir de aylardan temmuz ise, bambaşka,
Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak,
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda?
***
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
İşte ben, böyle bir akşamda aşık oldum,
Aşık oldum...
-
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol
Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Biçare gönüller ne giden son gemidir bu
Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu
Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler
Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
Birçok giden memnun ki yerinden
Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden
-
Şu garip halimden bilen işveren azlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Ben aglarsam aglayıp, gülersem gülen
Bütün dertlerım anlayıp, halımı bılen
Sankı kalbımı bılerek, yüzüme gülen
Gönlüm hep senı arıyor neredesın sen
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabib şu yarama melhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
-
Ah bir ataş ver cigaramı yakayım
Sen sallan gel ben boyuna bakayım
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Yanık olur anaların yüreği
Vur ataşı gavur sinem ko yansın
Arkadaşlar uykulardan uyansın
Uzun olur gemilerin direği
Ah çatal olur efelerin yüreği
Yanık olur anaların yüreği
-
Zincirleri kırıp geldik
Engelleri aşıp geldik
Canı cana katıp sevdik
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Sevda dersen sevda bizde
Yürek dersen yürek bizde
Beraberiz son nefeste
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
***
Yüreğimiz dilimiz bir
Hislerimiz kalbimiz bir
Hissederiz görürüz bir
Bir can iki sayılamaz
Bizi kimse ayıramaz
-
Gözümde yaşlarla bırakıp beni
Elveda diyerek gitme sevgilim
Bir anlık öfkeyle yıkma her şeyi
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Mutluluk getirmez vefasız yıllar
Teselli vermezki baktığın fallar
Gurur dağlarından aşılmaz yollar
Kalbine sormadan gitme sevgilim
Kalbine sormadan gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
***
Ağlatır şarkılar susturamazsın, ah
Zor gelir ayrılık alışamazsın
Canlanır anılar unutamazsın
Kalbine sormadan gitme sevgilim, ah gitme sevgilim
-
Aklım başımda değil ki
Sebebini bilmiyorum
Bize nazar değdi, inan
Adım gibi biliyorum
Yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Hatıralar gözlerimde
Dalıp dalıp gidiyorum
Acımasız dertlerimle
Yapayalnız yaşıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
Yâr yine başım belalarda
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
Yâr yine bana haram geceler
Senin için ağlıyorum
***
Yanıyorum, yanıyorum
Ah yanıyorum, yanıyorum
-
Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan
Özledim sözlerini şimdi gel
Gözlerin vardı en buruk anda gönlümü ısıtan
Özledim gözlerini şimdi gel
***
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Ellerin vardı sımsıcak ellerime dokunan
Özledim ellerini şimdi gel
Yüreğin vardı benim için çarpan deli yüreğin
Özledim aşkını şimdi gel
Bekliyorum seni çok özlüyorum
Sensiz geçmiyor ki hiç günler
İstiyorum seni çok seviyorum
Canımsın sen benim artık gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
Haydi şimdi gel, sensin olamam ki
Haydi şimdi gel, yalnız kalamam ki
Haydi şimdi gel, kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
Şimdi gel ah şimdi gel
***
(Haydi şimdi gel), sensin olamam ki
(Haydi şimdi gel), yalnız kalamam ki
(Haydi şimdi gel), kollarına al beni
-
Sevgine koyma yasak
Aşkın bana bir tuzak
Bu inadı gel bırak
Geçiyor zamanın bak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ellerin ellerimde
Gözlerin gözlerimde
Gel beraber olalım
Çeyrek saat keyfine
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Ah şu saatler beni
Deli ediyor deli
Yelkovanla akrebi
Alıyor benden seni
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Her anı yaşayalım
Haydi naz etme canım
Mutluluğa beş kala
Hızlandı yine nabzım
Hızlandı yine nabzım
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
***
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tiki tiki tak
Tak tak tak tiki tiki tak
-
Sevin gönül sevin deme
Nasıl sevinebilirsin?
Yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Aaah, yâr töreye boyun eğmiş
Sevinemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Vazgeç gönül vazgeç deme
Nasıl vazgeçebilirsin?
Sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Aaah, sonu ölüm olsa bile vazgeçemezsin
Sabret gönül sabret deme
Nasıl sabredebilirsin?
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
Yârin ellerin elinde
Sabredemezsin
***
Ah le vay le vay le vay le vay le vay leeee hey hey hey
Anemi leeheey heeey heeey hey le vay le vay leeehey
-
Kalemin bıksa da sen sakın bıkma
Yazmaya devam et, yarım kalmasın
Kırılsın kafesler, bütün vazolar
Çiçekler dalından koparılmasın
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yetmez mi baharı beklediğimiz?
Senden başka ümit kalmadı, inan
Hasret ateşini söndürmek için
Birkaç satır bile yetişir, inan
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
(Yaz gazeteci, yaz)
(Yaz gazeteci, yaz)
(Bıktım yazı beklemekten)
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
***
Yaz gazeteci, yaz
Yaz gazeteci, yaz
Bıktım yazı beklemekten
Yazıver de gelsin bu yaz
-
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
At binenin yol gidenin
Töresi bu her düzenin
Devir senin devran senin
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Hiçbir akıl baş edemez
Bu gidişe dur diyemez
Bu fırsat ele geçmez
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
***
Aşk masaldır ömür rüya
Aç gözünü kalma yaya
İkram bana değil sana
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
Ye yeye ye ye ye kürküm ye
-
Dur, dur, dur gitme ne olursun
Yalvarırım dinle beni biraz sevgilim
Ben seninle yaşadım
Seninle huzur bulurum
***
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Dur, dur son ver artık bu gidişe
Kaybolup gidersin beni çok ararsın
Çıkmazlara düşersin
***
Bir kalpsizi seversin yanarsın
Sen yanımda yoksun ya yapayalnızım
Sokaklarda başıboş dolaşıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
***
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
Ellerimde resimler gözlerimde yaşlar var
Yüreğimde bir ateş yanıyorum
-
Berdâr olalı zülfüne yâr fikr-ü hayâlim
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
Artık siteme sabredecek kalmadı hâlim
Tedbirde kusûr eylemedim gerçi ne çâre
Râm etdi dili seng-i sitem ile o zâlim
-
Harâb oldu yerim yurdum otağım
Gözüm yaşı ile söndü ocağım
Karardı bahtıma döndü çerâğım
Gülüm soldu yıkıldı nahl-i bâğım
Felek bu gülşenin gâyrı safâsı
Senin olsun bana yok iktizâsı
-
Fırsat bulsam yâre varsam
Biraz derdimi ona yansam
Yâr elinden halk dilinden
Kurtulamam her ne yapsam
Nakarat:
Yâr yâr aman yanıma gel
Sensin benim gönlüm alan
Kimden kime şekva edem
Esrarımı söyleyemem
Asla gönül eyleyemem
Hûb meşrebli şivekârsın
Benim deyû peyleyemem
-
A benim selvi boylum
Gül yüzlüm güneş gözlüm
İsterim ki benim ol
Senle geçsin bu ömrüm
***
Dünyâ durmadan döner
Her gün ömürden gider
Şu kısacık hayâtta
Olmasın elem keder
***
Dudakların tebessüm
Kalbin sevgiyle dolsun
Sendeki tüm duygular
Yalnızca benim olsun
-
Küçüksu'da gördüm seni
Gözlerinden bildim seni
İnkar etmem sevdim seni
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
***
İnce beli sarmayınca
Gonca gülü dermeyince
Ya sen ya ben ölmeyince
Ne kadar cefa edersen
Gönül ayrılmıyor senden
-
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Aman aman, aman
Kırmızıyı severler, etsiz yemek yemezler
Romanlarım böyledir, çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
Kırmızıyı severler
Etsiz yemek yemezler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
Kırmızıyı severler
Etsiz yemek yemezler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
Düğün dernek ederler
Birbirini överler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
Düğün dernek ederler
Birbirini överler
Romanlar böyledirler
Çalgısız yaşayamaz ölürler
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
İlle de roman olsun
İster çamurdan olsun
O da Allah kuludur
Her kim olursa olsun
-
Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Aman pişirecek
Ekşimecek ekşimecek akşama kalmadı pişirecek
Gaci eve gelince gaydası tulumbası şişecek
Gacim gelip görürse kaynası tulumbası şişecek
Çal para mari kızı çal para
Paralara sipaniyi naşlasana
Limoncu derler adıma
Çal para roma kızı çal para
Paralara sipaniyi kuşansana
Oynamaya geldim oynamaya
Düğün dernek göbek atmaya
Limoncu derler adıma
Kimsede gelemez yanıma
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Çok sallama göbeğini
Düşürürsün bebeğini
Gel limoncu amcana
Versin senin dileğini
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
Ayılana gazoz bayılana limon
Ayılana gazoz da bayılana limon
-
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Neden saçların beyazlamış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Ya Rabb'im, bu dünyaya ben niye geldim?"
Ölürsem kabrime gelme, istemem
Ölürsem kabrime, kabrime gelme, gelme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İnim inim inleme, istemem
İstemem, Allah Allah, istemem
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez
Aşka mahkûm edilen garip gülemez
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez içmekle, arkadaş
Sen de yanmışsın benim gibi, arkadaş
Dünyanın derdi bitmez böyle, arkadaş
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim
O bana dert, ben ona mutluluk verdim
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
Neden saçların beyazlaşmış, arkadaş?
Sana da benim gibi çektiren mi var?
Görüyorum ki her gün meyhanedesin
Yaşamaya küstürüp içtiren mi var?
İçtiren mi var, arkadaşım?
İçtiren mi var?
Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime
"Allah'ım, bu dünyaya ben niye geldim?"
-
Sen miydin gözümdeki yaşları bitiren sen miydin
Acıları hep bana beren senmiydin
Beni benden çalıp giden senmiydin
Beni aşka tutsak eden sen, sen miydin
Sen miydin
Gönlümde fırtınalar koparan sen miydin
Bana gülmeyi çok gören sen miydin
Beni hayata küstüren sen miydin
Saçlarıma akları, düşüren sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen sen miydin
Sen miydin dermansız dertleri bana ceren sen miydin
Gözümde dolup kalan tek hatıram sen miydin
Aramıza engeller koyan sen miydin
Her gece tanrıdan dilenen sen sen sen miydin
Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin
Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin
Hasreti içime mahkum eden sen miydin
Cevapsız sorular bırakıp giden sen miydin
-
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Şoparım şoparım, hamil şoparım
Şoparım şoparım, roman şoparım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Cigarana piizine (cigarana piizine)
Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine)
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
Romanım romanım, matiz romanım
Romanım romanım, matiz romanım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Romanım romanım, matiz romanım
Romanım romanım, matiz romanım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Keriz etmiyorsa biz ne yapalım
Cigarana piizine (cigarana piizine)
Yetişmiyor gerisine (yetişmiyor gerisine)
İddiayı bulamazsan uşlanırım piizine
Altılıyı bulamazsan uşlanırım piizine
-
Hatıralar sarmış dört bir yanımı
Baktığım her yerde izin duruyor
Ben seni düşünmek istemesem de
Bana her şey seni hatırlatıyor
Beraber yürüdük biz bu yollarda
Beraber ıslandık yağan yağmurda
Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda
Bana her şey seni hatırlatıyor
Gökyüzünde güneş o gözlerini
Çatlayan topraklar o hasretini
Yakılan her ateş bitmez sevgini
Bana her şey seni hatırlatıyor...
-
Aşk ipliğiyle dikilen dikiş
Bir ömür boyu sökülmez imiş
Beni diktiler de ne oldu sanki
Her tarafım yama yama yama yama
Takıldım bak oltaya
Düşüverdim ortaya
Söken diken boş kalmaz
Yama yama yama
Her önüne gelen takılır bana
Uçtu yine aklım geldim oyuna
Beni diktiler de ne oldu sanki
Her tarafım yama yama yama yama
Takıldım bak oltaya
Düşüverdim ortaya
Söken diken boş kalmaz
Yama yama yama
-
Sanırdım gündüzdür onlarla gecem
İçimde ümitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Ne zaman yıkılıp yere düştüysem
Bırakıp da gitti dost bildiklerim
Nerde o sözlere kandım günler
Her gülen yüzü dost sandığım günler
Acıdan kahrolup yandığım günler
Beni benden etti of dost bildiklerim
Acıdan kahrolup yandığım günler
Beni benden etti of dost bildiklerim
Korkar oldum bana dostum diyenden
Varsa varolandan yoksa gidenden
Ne onlardan eser kaldı ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Ne onlardan eser kaldı ne benden
Beni benden etti dost bildiklerim
Meydana çıkalı asıl çehreler
Aydınlanmaz oldu artık geceler
Yalanlar tükendi indi maskeler
Beni benden etti dost bildiklerim
Yalanlar tükendi indi maskeler
Beni benden etti dost bildiklerim
Beni benden etti dost bildiklerim
-
Arifin mezarında
Beyaz mum yanar
Gençliğime doyamadım annem
Yüreğim ona yanar
Nazarında nazarında
Bartın’ın pazarında
Sen Arifi sorar isen
Şehitler mezarında
Balamba’ya çıkmalı
Şu Bartın’a bakmalı
Kalaycı Ömer’in çocuklarını
Darağaca aşmalı
-
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Maniye başlayalım
Şeftali taşlayalım
Akşam oldu gün battı
Cümbüşe başlayalım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Odasında halıyım
Kıymatlı bahalıyım
Dostlar düşmanlar bilsin
Ben bir yiğit malıyım
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
(Of) Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
Ben yârimi tanırım
Kınalı topuğundan
Şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
Gadunuma şinanay şinanay nay
Hanıma da şinanay şinanay nay
Güzele de şinanay şinanay nay
Çirkine de ninanay ninanay nay
-
Gel Çıkalım Dağlara
Gel çıkalım dağlara
Aman dağlar olsun evimiz
Aman her ağaçtan bir yaprak
Aman olsun kiremitimiz
Gidemem ben gidemem
Aman yol yokmudur arada
Aman seni benim elimden
Aman ancak alır yaradan
Gemi gelir yanaşır
Aman içi dolu çamaşır
Aman benim yarime
Aman her giydiği yaraşır
Dondurmam dondurmam içkiyi bulandırmam
Dondurmam dondurmam serhoşum uyandırmam
-
Gide Gide (Aman) Kundurama Kum Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
Kum Da Değil (Aman) Yüreğime Gam Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
Bu Şişeler (Aman) Senin İçin Dün Doldu
Eşim Amman Aman
Ben Dayanamam
Aman Aman Güzel
Gel Seke Seke
-
İp attım ucu kaldı
Elimde tacı kaldı
Ben bekledim el aldı
Yürekte acı kaldı
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gidin durnalar gidin
Yarime selam edin
Yarim uykuda ise
Uykusun haram edin
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gömlek giyer birmandan
Usandırdı bu candan
Ne de tatlı dili var
Geçemiyom bir yandan
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
-
Kale Kapısından Girdim İçeri
Candarmalar Olmuş İki Geçeli
Alt'ay Oldu Bu Sevdadan Geçeli
Ah Sen Kime Yandın
Ah Ben Sana Yandım
Kalenin İçinde Üç Ağaç İncir
İncir Sallandıkça Her Yanım Sancır
Ellerim Kelepçe Boynumda Zincir
Ah Sen Kime Yandın
Ah Ben Sana Yandım
-
Kapelesi Ak Gibi
Nereye Gidiyorsun Ok Gibi
Dönüp Arkaya Bakmıyorsun
Yavrum Burda Yangının Oy
Aman Burda Yangın Oy Yok Gibi
Bahçeleri Bademli
Aman O Yare Ne Demeli
Sevdiğim Yar Bal Olmuş
Yavrum Parmak Parmak
Aman Parmak Parmak Yemeli
-
Kayadan İndirdiler
(Aman) Kır Ata Bindirdiler
Alt'aylık Mahpusluğu
(Aman) Üç Aya İndirdiler
Mis Pamuğum
Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum
Bartın Yolu Düzdedir
(Aman) Top Zülüfler Yüzdedir
Delikanlı Gözleri
(Aman) İnce Belli Kızdadır
Mis Pamuğum
Nerelerde Kaldın Göz Yanuğum
-
Ahlat'ın Altında Küçük İskele
On Sekiz Yaşımda Gittim Askere
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
Yüksek Minareden Attım Kendimi
Çok Aradım Bulamadım Dengimi
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
Yüksek Minarede Kandiller Yanar
Kandilin Şavkına Bülbüller Konar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Bası Dumanlı Dağlar
Yol Ver (Oy Yol Ver Oy) Göğsü Çimenli Dağlar
-
Ay Doğar Sini Sini (Tu)
Sevmişem Birisini
Kılıç Vursan Boynuma (Tu)
Söylemem Doğrusunu
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Ay Doğar Bedir Allah (Tu)
Bu Sevda Nedir Allah
Ya Benim Muradım Ver (Tu)
Ya Beni Öldür Allah
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
Karanfil Renk Renk Olur (Tu)
Âşka Düşen Denk Olur
Umarım Başa Gele (Tu)
Göresin Ne Renk Olur
Nidem Yârsız Nidem
Nerelere Gidem
Evi Barkı Terkedem
-
Bir Ceket İsterem Beli Dar Ola
Bir Çubuğu Yeşil Biri Al Ola
Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem
Ölene Dek O Yar Bana Yar Ola
Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar
Al Hançeri Vur Sineme İki Yar
Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var
Bir Ceket İsterem Kolu Düğmeli
El Ele Vermeli Yarla Gezmeli
Kadir Mevlam Senden Bir Yar İsterem
Topuğu Halhallı Burnu Hızmalı
Hele Yar Yar Dinsiz Yar İmansız Yar Mürvetsiz Yar
Al Hançeri Vur Sineme İki Yar
Gör Ki Benim Bu Sinemde Neler Var
-
Çarşıda Bal Var (Uy)
Sende Bir Hal Var
Git Yâre Yalvar
Sana Sana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
Çarşıda Kişmiş (Uy)
Kebabı Pişmiş
Taze De Yetişmiş
Bana Bana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
Çarşıda Nişe (Uy)
Kebabı Pişe
Köy Kızı Ayşe
Sana (Sana) Sana Alma Gönderir
Ne Hoş Alma Gönderir
Mayhoş Alma Gönderir
O Kız Ki Damda Yatar
O Kız Ki Cilve Satar
O Kızın Gönlü De Sevmiş
Bana Alma Gönderir
-
Derelerde kum savrulur
Dünya başıma çevrilir
Eğil gözlerin öpem
Yar yolu burdan ayrılır
Kuzum sen Türkmen kızısın
Sen beni derde salmışsın
Gel otur gel yanıma
Belki de halimden bilirsin
-
Diyarbakır dört köşe
İçinde billur şişe
Mevlam sabırlar versin
Yarinden ayrılmışa
Diyarbakır diyarım
Yar yitirdim ararım
Gelen geçen yolcudan
Her gün seni sorarım
Diyarbakır bedendir
Suyu güzel nedendir
Her gün akşam gelen yar
Bugün gelmez nedendir
-
Kırklar Dağının Düzü
Karanlık Bastı Bizi
Kör Olasın Zalım Suzan
Ziyaret Çarptı Bizi Evliya
Köprü Altı Kapkara
Ana Gel Beni Ara
Saçlarıma Kumlar Doldu
Tarağ Getir Sen Tara
Al Tarağı Sen Tara
Gazi Köşkü Serindir
Dicle Nehri Derindir
Sen Ağlama Garib Anam
Kadir Mevlam Kerimdir
-
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Bitlis çayı bulanuk (Memyane Memyane)
İçinde oynar baluk (Memyane kim yane)
Eğer yarim yoh ise (Memyane Memyane)
Men her gece uyanuk (Memyane kim yane)
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Bitlis çayı bir umman (Memyane Memyane)
Men bu dertten kurtulmam (Memyane kim yane)
Eller yarimi aldı (Memyane Memyane)
Ölsem gene unutmam (Memyane kim yane)
Memyane Memyane oy Memyane Memyane
Memyane kim yanemem oy Memyane Memyane
Sallandım girdim bağe (Memyane Memyane)
Başım değdi kavağe (Memyane kim yane)
Ne kız oldum ne gelin (Memyane Memyane)
Cuvan girdim toprağa (Memyane kim yane)
-
Odasına vardım, olur mu böyle?
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Bir sözün olursa gel bana söyle
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, kahve pişirir
Kınalı parmaklar fincan düşürür
Kınalı parmaklar fincan düşürür
O yarın gözlerin beni şaşırır
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, namaza durmuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Sanarım karşımda bir Ay'dır doğmuş
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
-
Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim)
Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim)
Kar Yağmış Dize Değin (Men De Gelim Men De Gelim)
Burdan Bitlis'e Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Gidin O Yâre Deyin (Men De Gelim Men De Gelim)
Beklesin Güze Değin (Men De Gelim Hayran Olim)
Yeri Yeri Han Bağına (Men De Gelim Men De Gelim)
Gözeller Yığnağına (Men De Gelim Hayran Olim)
Bizim Bağın Başına (Men De Gelim Men De Gelim)
Seçtim İfah Taşıni (Men De Gelim Hayran Olim)
Ele Bi Göynüm İstir (Men De Gelim Men De Gelim)
Geynimin Gardaşını (Men De Gelim Hayran Olim)
-
Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
Bülbülüm, bağ gezerim
Âşığım, dağ gezerim
***
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
Yüz yerde yüz yaram var
El sanır sağ gezerim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
Karanfilsin, barın yok
Sen güzelsin, yârin yok
***
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
Ben seni çok severim
Cahilsin, haberin yok
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye geldim
"Uy uy", demeye geldim
Yâri görmeye geldim
Yavrum, yaren nerende?
Merhem olmaya geldim
***
"Uy uy", demeye gel...
-
Mendilim′ işle yolla
Mendilim' işle yolla
İşle, gümüşle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
İçine beş elma koy
İçine beş elma koy
Birini dişle yolla
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
***
Mendilim iri dallı
Mendilim iri dallı
Ucunda lira bağlı
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Söz anlamaz, ne çare
***
Her kime gönül versem
Her kime gönül versem
Yâr başım sana bağlı
***
Diyar yâr
Hâldan bilmez diyar yâr
Geçti ömrüm, ne çare
-
Kar Mı Yağmış Şu Harputun Başına
Kurban Olam Toprağına Taşına
Henüz Girmiş On Üç On Dört Yaşına
Küçücükten Bir Yar Sevdim Yar Nenni
***
Bir Of Çeksem Karşı Ki Dağlar Yıkılır,
Bugün Posta Günü Canım Sıkılır
Ellerin Mektubu Gelmiş Okunur,
Benim Yüreğime Hançer Sokulur
***
Bir Ah Çeksem Karşı Ki Dağlar Ünüler
Ah Ettikçe Eski Derdim Yeniler
Ben Ölürsem Mezar Taşım İniler
Bu Dert Beni İflah Etmez Öldürür
-
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Aynam düştü belimden
Garıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Urgunum güzellere
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Fesim düştü başımdan
Toza battı püskülü
Benim sevdiğim güzel
Memleketin has gülü
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
***
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
Yağlıh düştü elimden
Çamur oldu köşesi
Anan seni vermiyir ateşlere düşesi
Tirnanna tirnanna hoptirnanna tirnanna
-
ÇAYDA ÇIRA YANIYOR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AYDA YILLAR YANIYOR
YAVAŞ YÜRÜ SEVDİĞİM
ENGELLER UYANIYOR
***
KARŞIDA OTURANLAR (HANIM NANAYI NANAY,NANAY GÜZEL NANAY, GÜLÜM NANAY)
AZ DERDİM ARTIRANLAR
BAŞIMA AKIL KOYUN
SEVDADAN KURTULANLAR
-
Meteris'ten ineydim
Güllüm güle gideydim (Güllüm güle giderdim)
Eğer güllüm ağlarsa
Göz yaşını sileydim (Göz yaşını sileydim)
***
Anam gözlerin olam
Şirin sözlerin olam(Şirin sözlerin olam)
***
Oy milli saramadım
Ben muradalamadım (muradalamadım)
Cemi kuş yuva yaptı
Kuş kadar olamadım (kuş kadar olamadım)
-
Pınarın başından ufak taş gelir, Emo'm taş gelir
Sen ağlama gözlerinden yaş gelir, Emo'm yaş gelir
Emo suya gider eli boş gelir, Emo'm boş gelir
***
Oy güzel güzel salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yağan kar m'ola, Emo'm kar m'ola
Salına salına gezen yar m'ola, Emo'm yar m'ola
Benim Emo'm şimdi ellerin m'ola, ellerin m'ola
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
***
Pınarın başında yatmış uyumuş, Emo'm uyumuş
Ela gözlerini uyku bürümüş, Emo'm bürümüş
Evvel küçücüktü, şimdi büyümüş, Emo'm büyümüş
***
Oy güzel güzel, salınır gezer, bağrımı ezer
Benim Emo'm şimdi kiminle gezer
Oy güzel güzel salınır gezer
-
Oy akşamlar
Yinem oldu akşamlar
Evli evine gider bağlar gazeli
Garip nerde akşamlar avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
***
Sevdi aldattı beni
Güldü ağlattı beni
Gittim kölesi olam bağlar gazeli
Bir pula sattı beni avşar güzeli
***
Al beni beni sar beni beni
Yar değil misin
Beni bu sevdaya salan sen değil misin
-
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağ olaydı
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Zülfün karanlığında bezme çerağ olaydı
***
Ah Nolaydı, yar olaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
***
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
Rindane bade içmek sensiz yasak olaydı
***
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
Nolaydı, yar nolaydı
Yar bade dolduraydı
***
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
Şu garip gönlüm için
Kanun icat olaydı
-
Aç Kapıyı Ben Geldim Avanım
Safa Geldin Hoş Geldin Ölüyom
Elediyor Elediyor
O Yar Beni Delediyor
Ela Da Gözler Külediyor
***
Çuha Da Yelek Eklolur Avanım
Çirkin Seven Dertlolur Ölüyom
Sen De Yanuh Ben De Yanuh
Sular Da Akar Boz Bulanıh
Eller De Uyur Ben Uyanıh
***
Severisen Güzel Sev Avanım
Güzel Merhametlolur Ölüyom
Elediyor Elediyor
O Yar Beni Delediyor
Ela Da Gözler Külediyor
-
Çamdan sakız akıyor
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
Oy zalım nenni nenni
***
Koynundaki memeler
Koynundaki memeler
Turunç olmuş kokuyor
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Dama bulgur sererler
Dama bulgur sererler
Çıkma boyun görürler
Oy zalım nenni nenni
***
Saçın ibrişim teli
Saçın ibrişim teli
Hançere bağ örerler
Oy zalım nenni nenni
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
***
Armut dalda beş imiş
Tan yerleri ışımış
Annesi yorgan vermemiş oy
Kar memeler üşümüş
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
Ah çinçini, çinçini
Öpem ağzın içini
Öperken ısırmışım
Bağışlayın suçumu
***
O yana da dönder sar beni
Bu yana da dönder sar beni
Sağ yanımda yaram var
Sol yana dönder beni
-