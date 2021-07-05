×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Başarı Hikayeleri

Başarı Hikayeleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenen Başarı Hikayeleri Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Türkiye'nin ilk kadın pilotu: Sabiha Gökçen

Başarı Hikayeleri 02:37
02

Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı: Sabiha Bengütaş

Başarı Hikayeleri 02:14
03

İlk Türk kadın tiyatrocu oyuncusu: Afife Jale

Başarı Hikayeleri 02:58
04

NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını: Dilhan Eryurt

Başarı Hikayeleri 02:30
05

Dünya çapında ilk kadın hakem: Drahşan Arda

Başarı Hikayeleri 01:08

...

KAPAT
**
Tüm Şarkılar

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x