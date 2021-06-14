Dünya çapında ilk kadın hakem: Drahşan Arda

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Dünyanın ilk kadın futbol hakemi olan Drahşan Arda, 1967 – 68 sezonunda Zonguldak’ta hakemlik sertifikasını aldıktan sonra Bavyera Bölgesi’ndeki maçlarda görevlendirilmiş ve birçok sporcunun yetişmesinde önemli rol almıştır. Drahşan Arda aynı zamanda kendisinin dünyada ilk, Sema Tokat'ın ise ikinci kadın hakem olduğunu iddia etmiş, yaptığı başvurularla 2018 yılında FIFA tarafından dünya çapında ilk kadın hakem olduğunu tescillemiştir...