NASA'da görev yapan ilk Türk bilim kadını: Dilhan Eryurt

Başarı Hikayeleri

Önemli bilim insanlarımızdan biri olan Dilhan Eryurt, Yüksek Matematik ve Astronomi Bölümü'nden büyük bir başarıyla mezun olmuştur. Aya ilk iniş için yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle 1969'da Apollo Başarı Ödülü ile ödüllendirilen Eryurt, Goddard Enstitüsü’nde iki yıllık çalışmasını tamamladıktan sonra yıldızların oluşumu ve gelişimi üzerine araştırmaları için California Üniversitesi'ne gönderilmiştir. Goethe Link Gözlemevi'nde yıldız modelleri yapmakla tanınan Prof. Dr. Marshall Wrubel ile çalışmış ve bu deneyimden sonra NASA'ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü'nde görev almış ve NASA'ya ilk adımını atmıştır...