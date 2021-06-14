Türk tiyatrosu ve sinemasının öncüsü: Muhsin Ertuğrul

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Ailesi sahnede olmasına karşı çıkınca, Muhsin Ertuğrul baba evinden ayrılmış ve tiyatro eğitimi almak için Paris'e gitmiştir. 1912'de İstanbul’a dönünce yönetmen ve oyuncu olarak çalışmaya başlayan Ertuğrul, ilk kez Shakespeare’in Hamlet oyununu sahneye koymuş ve Hamlet rolünü üstlenmiştir. Türk tiyatrosunun batılı anlamda kurucusu olarak bilinen Muhsin Ertuğrul, sinema alanında da Türkiye'ye önemli katkılarda bulunmuş, 1922-1939 yılları arasında Türkiye'de film yapan tek kişi olmuştur.