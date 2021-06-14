Türkiye'nin ilk kadın doktoru: Safiye Ali

Başarı Hikayeleri

1921 yılında “Bebeklerde iç Pakimenenjit kanaması' hakkındaki tezi ile diplomasını alarak büyük bir başarıyla Türkiye'ye dönen Safiye Ali, uzmanlığını almak üzere Almanya'ya tekrar gitmiş, doktorluk yapma belgesi aldıktan sonra hız kaybetmeden 1923 yılında eşiyle birlikte ilk kliniğini açmıştır. Kadın doktor olduğu için ön yargılara maruz kalsa da kısa sürede insanlara kendisini tanıtıp kliniğini zamanla doldurmayı başarmıştır. Hayatını halka adamış bir doktor olan Safiye Ali, Süt Damlası ve Kızılay Kadın Merkezi'nde de çeşitli gönüllü çalışmalarda bulunmuştur...