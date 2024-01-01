×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Senin İçin

Senin İçin Şarkı Sözleri

Başkal Senin İçin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Başkal Senin İçin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Senin İçin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Başkal

Başkal

Senin İçin

  • Bizim Memleket

  • Anam Ağlar

  • Beni Sensiz Bırakma

  • Erik Dalı

  • İçim Yanıyor

  • Fani Dünya

  • Hıkkıdık

  • Vicdansız Dağlar

  • Kafa

  • Ardahan (Halay)

  • Kurban Olayım

  • Kerem Çeşitlemesi

  • Derdinden Yanan Dağlar / Karadeniz

  • Sevdalıyız

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı