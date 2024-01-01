Fani Dünya Yörü bire yalan dünya Yörü bire fani dünya Hiç vefânı göremedim Geçti ömrüm muradıma eremedim eremedim Ömrüm geçti muradıma eremedim eremedim Yıllar geçti ömür durdu Umutlarım hayal oldu Sevdiğimi eller aldı Ben yanına varamadım Eksilmez başımın garı Gitmez gönlümün efkârı Geçti ömrümün baharı Bir gonca gül deremedim Ömrümün geçti baharı bir gonca gül deremedim Garibim irengim soldu Gözlerime yaşlar doldu Gönlüm bana bir dert oldu Alan bulup veremedim

Anam Ağlar Anam ağlar benim için Ben ağlarım sılam için Yüreğimdeki sancının Sonu yok ki ben neyleyim Zalım gurbet senin için Terk eyledim sılam evim Anladım ki bu gurbetin Anladım ki bu hasretin Sonu yok ki ben neyleyim (Nakarat tekrar) Aşık der ki bu hasretlik Bitmez mi ki bu gurbetlik Gelir geçer fani gençlik Sonu yok ki ben neyleyim

Beni Sensiz Bırakma Yüreğine koy elini ey hasretim sevdalım Beni sensiz bırakma ne olur ne olur sevdiğim

Erik Dalı Erik dalı gevrektir Erik dalı gevrektir Amanın basmaya gelmez Haydi basmaya gelmez Elin gızı naziktir El gızı naziktir Amanın küsmeye gelmez Haydi küsmeye gelmez Eller oynasın eller Diller oynasın diller Eller ne derse desinler O dillerini yesinler Amanın oynasın eller Diller gaynasın diller Eller ne derse desinler O dillerini yesinler Erik dalı gevrektir Erik dalı gevrektir Amanın eğmeye gelmez Haydi eğmeye gelmez Elin gızı naziktir Bizim oğlan naziktir Amanın küsmeye gelmez Haydi küsme, şimdi Eller oynasın eller Diller gaynasın diller Eller ne derse desinler O dillerini yesinler Amanın oynasın eller Diller gaynasın eller Eller ne derse desinler O dillerini yesinler

Hıkkıdık Sabahınan esen seher yeli mi? Benim gönlüm divane mi deli mi? Aman, aman aman yar Boynum büküp garip garip bakarım Yoksa buğün ayrılığın günü mü? Aman, aman aman yar Hıkkıdık duttu beni Duttu da guruttu beni Seni gidi cavırın gızı Gitti de unuttu beni Hıkkıdık duttu beni Duttu da guruttu beni Seni gidi cavırın gızı Gitti de unuttu beni Kerem der ki dağ üstünde dağ olmaz Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz Aman, aman aman yar Lokman Hekim varsa yarem ey olmaz Dinle yarim, sarsın benim yaremi Aman, aman aman yar Hıkkıdık duttu beni Duttu da guruttu beni Seni gidi cavırın gızı Gitti de unuttu beni Hıkkıdık duttu beni Duttu da guruttu beni Seni gidi cavırın gızı Gitti de unuttu beni Vay vay

Bizim Memleket İçimden tanırım ben o elleri Onlar ki zahirde viran olurlar Ardıçlı dağları, çamlı belleri Aşanlar şiirine hayran olurlar Bizim memleket, bizim memleket Ah canım cananım bizim memleket Başıboş kırlara salar tayını Elinden düşürmez okla yayını Aklına getirmez zafer payını Memleket yolunda kurban olurlar

Vicdansız Dağlar Baharım biter, çiçeğim solar Şu yüreğimi bir hüzün sarar Dertlerim bana yetmiyor gibi Yarimi almış vermiyor dağlar Almış yarimi vermiyor dağlar Yüreğim yanar, içim kan ağlar Yarimi almış ey vermiyor dağlar Gideni geri vermez topraklar Beni de götürün vicdansız dağlar Bir acı rüzgar esti de geçti Şu yüreğimi deşti de geçti Dertlerim bana yetmezmiş gibi Yarimi almış vermiyor dağlar

Kafa Hazret-i Ali gazadan gelirken Mezarlıkta gördü bir kuru kafa İn misin cin misin hayvan mı nesin Yoksa avrat mıydın er miydin kafa Toprak dolmuş kulağına gözüne Kara yazılar yazılmış yüzüne Uyar mısın kör Şeytan'ın sözüne Bu dünya da benim der miydin kafa Sen de şu dünyada belli has mıydın Yedirmez içirmez bir nekes miydin Eli açık yoksa yoksa bir cömert miydin Sofrası meydanda er miydin kafa Sen de şu dünyada belli mert miydin Kolayın aldırmış yavuz kurt muydun On beşine değmiş bir yeğit miydin Yoksa ak sakallı pir miydin kafa Pir Sultan Abdal virdin var dilinde Akma hançer sokuluydu belinde Çok emek çektin mi pirin yolunda Yoksa bir şey bilmez kör müydün kafa

Ardahan (Halay) Ardahan'ın Yollarında Güller Açıp Bağlarında Eyle Bir Yar Sevmişemki Onüç Ondört Çağlarında Eyvah Dimme Dimme Nazlı Yar Dimme Men Özüm Sarhoş Sen Şerap Verme Dimme'yi Ben Çayda Gördüm Elinde Bir Bayda Gördüm İki Öptüm Bir De Sevdim Ondan Ne Fayida Gördüm Eyvah Dimme Dimme Nazlı Yar Dimme Men Özüm Sarhoş Sen Şerap Verme

Kurban Olayım Güzel yine Kurban bayramı geldi Destur ver özüne kurban olayım Beni çağırırsın, gel gel dersin O talı diline kurban olayım Kurban olayım, kurban olayım O tatlı diline kurban olayım Kör oldu askerde görmüyor gözüm Tezkere beklerim yolum uzun Nazlı yardan bana bir selam yazın Selam yazan ellere kurban olayım Kurban olayım, kurban olayım Selam yazan ellere kurban olayım Hasret gelmiş dayanmış bu cana babam Bir yanımda yar sancısı, bir yanımda anam Şafak sayarım, az kaldı çoğu tamam Geçmez oldu günlerim, geçmez oldu zaman Selam gelmiş nazlı yardan ve aleyküm selam Selam yazan ellere kurban olayım

Kerem Çeşitlemesi Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi Eriyorum ben de çürük duz gibi Gocanınan geçincemen yok ise Boşan da gel gabülümsün gız gibi Gelin gız gibi Evlerinin önü bulgur dibeği Dibeğe vurdukça oynar göbeği Gocan güçcük nerden aldın bebeği Ah bebeğin bubası ben olaydım Gelin ben olaydım Çadır gurdum şu yaylanın düzüne Aynalı martini aldım dizime Varın söylen o yosmanın gızına On beş sene az geliyor gözüme Beyler gözüme

Derdinden Yanan Dağlar / Karadeniz Derdinden yanan ağlar Derde dayanan ağlar Feryat etsem ağlasam Gök gürler, bulut ağlar Oy aman zalım aman Dağlarımı kar aldı Yaşlarımı sel aldı Ecele borçlu kaldım Bir canım vardı el aldı Oy benim aman derdim Sığmaz bu cana derdim Altmış katır, yüz deve Taşımaz Şam'a derdim Oy aman zalım aman Güvendim bir zalıma Balta vurdu dalıma Sen de kalırsın gülüm Elbet benim halıma Oy aman zalım aman