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Yağmur yağar şıpır şıpır buz gibi
Eriyorum ben de çürük duz gibi
Gocanınan geçincemen yok ise
Boşan da gel gabülümsün gız gibi
Gelin gız gibi
Evlerinin önü bulgur dibeği
Dibeğe vurdukça oynar göbeği
Gocan güçcük nerden aldın bebeği
Ah bebeğin bubası ben olaydım
Gelin ben olaydım
Çadır gurdum şu yaylanın düzüne
Aynalı martini aldım dizime
Varın söylen o yosmanın gızına
On beş sene az geliyor gözüme
Beyler gözüme
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Anam ağlar benim için
Ben ağlarım sılam için
Yüreğimdeki sancının
Sonu yok ki ben neyleyim
Zalım gurbet senin için
Terk eyledim sılam evim
Anladım ki bu gurbetin
Anladım ki bu hasretin
Sonu yok ki ben neyleyim
(Nakarat tekrar)
Aşık der ki bu hasretlik
Bitmez mi ki bu gurbetlik
Gelir geçer fani gençlik
Sonu yok ki ben neyleyim
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Yüreğine koy elini ey hasretim sevdalım
Beni sensiz bırakma ne olur ne olur sevdiğim
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Erik dalı gevrektir
Erik dalı gevrektir
Amanın basmaya gelmez
Haydi basmaya gelmez
Elin gızı naziktir
El gızı naziktir
Amanın küsmeye gelmez
Haydi küsmeye gelmez
Eller oynasın eller
Diller oynasın diller
Eller ne derse desinler
O dillerini yesinler
Amanın oynasın eller
Diller gaynasın diller
Eller ne derse desinler
O dillerini yesinler
Erik dalı gevrektir
Erik dalı gevrektir
Amanın eğmeye gelmez
Haydi eğmeye gelmez
Elin gızı naziktir
Bizim oğlan naziktir
Amanın küsmeye gelmez
Haydi küsme, şimdi
Eller oynasın eller
Diller gaynasın diller
Eller ne derse desinler
O dillerini yesinler
Amanın oynasın eller
Diller gaynasın eller
Eller ne derse desinler
O dillerini yesinler
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Yörü bire yalan dünya
Yörü bire fani dünya
Hiç vefânı göremedim
Geçti ömrüm muradıma eremedim eremedim
Ömrüm geçti muradıma eremedim eremedim
Yıllar geçti ömür durdu
Umutlarım hayal oldu
Sevdiğimi eller aldı
Ben yanına varamadım
Eksilmez başımın garı
Gitmez gönlümün efkârı
Geçti ömrümün baharı
Bir gonca gül deremedim
Ömrümün geçti baharı bir gonca gül deremedim
Garibim irengim soldu
Gözlerime yaşlar doldu
Gönlüm bana bir dert oldu
Alan bulup veremedim
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Sabahınan esen seher yeli mi?
Benim gönlüm divane mi deli mi?
Aman, aman aman yar
Boynum büküp garip garip bakarım
Yoksa buğün ayrılığın günü mü?
Aman, aman aman yar
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi cavırın gızı
Gitti de unuttu beni
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi cavırın gızı
Gitti de unuttu beni
Kerem der ki dağ üstünde dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Aman, aman aman yar
Lokman Hekim varsa yarem ey olmaz
Dinle yarim, sarsın benim yaremi
Aman, aman aman yar
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi cavırın gızı
Gitti de unuttu beni
Hıkkıdık duttu beni
Duttu da guruttu beni
Seni gidi cavırın gızı
Gitti de unuttu beni
Vay vay
-
İçimden tanırım ben o elleri
Onlar ki zahirde viran olurlar
Ardıçlı dağları, çamlı belleri
Aşanlar şiirine hayran olurlar
Bizim memleket, bizim memleket
Ah canım cananım bizim memleket
Başıboş kırlara salar tayını
Elinden düşürmez okla yayını
Aklına getirmez zafer payını
Memleket yolunda kurban olurlar
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Baharım biter, çiçeğim solar
Şu yüreğimi bir hüzün sarar
Dertlerim bana yetmiyor gibi
Yarimi almış vermiyor dağlar
Almış yarimi vermiyor dağlar
Yüreğim yanar, içim kan ağlar
Yarimi almış ey vermiyor dağlar
Gideni geri vermez topraklar
Beni de götürün vicdansız dağlar
Bir acı rüzgar esti de geçti
Şu yüreğimi deşti de geçti
Dertlerim bana yetmezmiş gibi
Yarimi almış vermiyor dağlar
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Hazret-i Ali gazadan gelirken
Mezarlıkta gördü bir kuru kafa
İn misin cin misin hayvan mı nesin
Yoksa avrat mıydın er miydin kafa
Toprak dolmuş kulağına gözüne
Kara yazılar yazılmış yüzüne
Uyar mısın kör Şeytan'ın sözüne
Bu dünya da benim der miydin kafa
Sen de şu dünyada belli has mıydın
Yedirmez içirmez bir nekes miydin
Eli açık yoksa yoksa bir cömert miydin
Sofrası meydanda er miydin kafa
Sen de şu dünyada belli mert miydin
Kolayın aldırmış yavuz kurt muydun
On beşine değmiş bir yeğit miydin
Yoksa ak sakallı pir miydin kafa
Pir Sultan Abdal virdin var dilinde
Akma hançer sokuluydu belinde
Çok emek çektin mi pirin yolunda
Yoksa bir şey bilmez kör müydün kafa
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Ardahan'ın Yollarında
Güller Açıp Bağlarında
Eyle Bir Yar Sevmişemki
Onüç Ondört Çağlarında
Eyvah Dimme Dimme
Nazlı Yar Dimme
Men Özüm Sarhoş
Sen Şerap Verme
Dimme'yi Ben Çayda Gördüm
Elinde Bir Bayda Gördüm
İki Öptüm Bir De Sevdim
Ondan Ne Fayida Gördüm
Eyvah Dimme Dimme
Nazlı Yar Dimme
Men Özüm Sarhoş
Sen Şerap Verme
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Güzel yine Kurban bayramı geldi
Destur ver özüne kurban olayım
Beni çağırırsın, gel gel dersin
O talı diline kurban olayım
Kurban olayım, kurban olayım
O tatlı diline kurban olayım
Kör oldu askerde görmüyor gözüm
Tezkere beklerim yolum uzun
Nazlı yardan bana bir selam yazın
Selam yazan ellere kurban olayım
Kurban olayım, kurban olayım
Selam yazan ellere kurban olayım
Hasret gelmiş dayanmış bu cana babam
Bir yanımda yar sancısı, bir yanımda anam
Şafak sayarım, az kaldı çoğu tamam
Geçmez oldu günlerim, geçmez oldu zaman
Selam gelmiş nazlı yardan ve aleyküm selam
Selam yazan ellere kurban olayım
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Derdinden yanan ağlar
Derde dayanan ağlar
Feryat etsem ağlasam
Gök gürler, bulut ağlar
Oy aman zalım aman
Dağlarımı kar aldı
Yaşlarımı sel aldı
Ecele borçlu kaldım
Bir canım vardı el aldı
Oy benim aman derdim
Sığmaz bu cana derdim
Altmış katır, yüz deve Taşımaz Şam'a derdim
Oy aman zalım aman
Güvendim bir zalıma
Balta vurdu dalıma
Sen de kalırsın gülüm
Elbet benim halıma
Oy aman zalım aman
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Sevdalıyız biz sevdalıyız
Toprağa, taşa sevdalıyız
Sevdalıyız biz sevdalıyız
Ana, gardaşa sevdalıyız
Edirne'den Ardahan'a
Sivas'taki mızrabına
Erzurum'da dadaşıma
Sevdalıyız
Nakış nakış İzmir'ime
Isparta'nın güllerine
Efelerin zeybeğine
Sevdalıyız,
sevdalıyız be gardaşım biz
Anadolu benim ilim
Hak'ka doğru gider yolum
Duysun bunu sağım solum
Sevdalıyız, sevdalıyız
Sevdalıyız biz sevdalıyız
Toprağa, taşa sevdalıyız
Sevdalıyız biz sevdalıyız
Ana, gardaşa sevdalıyız
Konya'sında Mevlana var
Bursa'sında evliyalar
Dolaşmalı diyar diyar
Sevdalıyız
Halayına, horonuna
Davuluna, zurnasına
Bozlağına, hoyratına
Sevdalıyız
Anadolu benim ilim
Hak'ka doğru gider yolum
Duysun bunu sağım solum
Sevdalıyız, sevdalıyız