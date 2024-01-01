Neboley Şarkı Sözleri
Basta Neboley şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Basta Neboley şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Neboley sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
С неба лей, с неба лей, с неба лей
С неба-неба-неба лей
С неба лей, с неба-неба лей
Дождь пока меня ты ждешь
***
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
***
Я бы мог сделать солнце ярче
Чтобы растаял лед
Ты бы мог, но между мной и тобой
Ни холодно, ни тепло
Я бы мог улыбнуться
Но в этой песне только минор
Ты бы мог, но в этой истории
Слишком много "но"
(Слишком много но)
***
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
***
Я бы мог всё объяснить
Но это значит – подвести итог
Ты бы мог, и всё закончится плохо
Я знаю наперед
Я бы мог, прости
Но слишком жестоким был урок
Ты бы мог, но когда уходит любовь -
Бессилен Бог
***
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
***
Быть рядом надо ли? Чувства – это лифт
И чем выше мы от земли, тем невесомей флирт
Не каждому везет забивать на всё
Я снова близко к сердцу
***
Пусть хоть дождь
Хоть снег - мой дом пуст
Холод ночью, наболтаем децибел
Я не злюсь, это точка -
Это точно разобьет
И наизусть знаю, что ты скажешь мне -
В ответ, моя грусть
Я просто не успел, и пусть
Хоть в дождь, хоть в снег - я вернусь
Ещё пара сигарет на краю
И нас нет, и нас нет
***
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
***
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей
С неба лей
С неба-неба-неба-неба лей дождь
Пока меня ты ждешь - не болей
Небо-небо-небо – не болей