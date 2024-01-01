С неба лей, с неба лей, с неба лей С неба-неба-неба лей С неба лей, с неба-неба лей Дождь пока меня ты ждешь *** С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей *** Я бы мог сделать солнце ярче Чтобы растаял лед Ты бы мог, но между мной и тобой Ни холодно, ни тепло Я бы мог улыбнуться Но в этой песне только минор Ты бы мог, но в этой истории Слишком много "но" (Слишком много но) *** С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей *** Я бы мог всё объяснить Но это значит – подвести итог Ты бы мог, и всё закончится плохо Я знаю наперед Я бы мог, прости Но слишком жестоким был урок Ты бы мог, но когда уходит любовь - Бессилен Бог *** С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей *** Быть рядом надо ли? Чувства – это лифт И чем выше мы от земли, тем невесомей флирт Не каждому везет забивать на всё Я снова близко к сердцу *** Пусть хоть дождь Хоть снег - мой дом пуст Холод ночью, наболтаем децибел Я не злюсь, это точка - Это точно разобьет И наизусть знаю, что ты скажешь мне - В ответ, моя грусть Я просто не успел, и пусть Хоть в дождь, хоть в снег - я вернусь Ещё пара сигарет на краю И нас нет, и нас нет *** С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей *** С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей С неба лей С неба-неба-неба-неба лей дождь Пока меня ты ждешь - не болей Небо-небо-небо – не болей