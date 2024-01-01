Batı Yakası Şarkı Sözleri
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Senin için zorladım sınırlarımı
İstemeden yıktım hep duvarlarımı
Dur durak bilmeden şikayet ettin
Sabretmedin dinlemedin bıraktın gittin
Belki mutlu olursun...
Belki mutlu olursun...
Bir bilsen dünyamda neler yarattım
Oysa sen dokunmadan hepsini yıktın
Bir düşe tutunmak sana zor geldi
Ve sen beni bu düşümde yanlız bıraktın
Belki mutlu olursun...
Belki mutlu olursun...
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Arkandan konuşup dururlar
Yüzüne söyleyemez ki onlar
Aslında derdi olanlar
Biz değiliz ki onlar
Ruhları yok olmuş
Yüzlerse sahtekar
Kölelik kutsal olmuş
Görmeyen mi var?
Adımı sorma yaşımı sorma
Var farkıma
Sözümü dinle haddini bil
Çık karşıma
Ruhları yok olmuş
Yüzlerse sahtekar
Kölelik kutsal olmuş
Görmeyen mi var?
Görmeyen mi var?
Duymayan mı var?
Olmayan mı var?
Bilmeyen mi var?
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Şişeler hala duruyor olduğu yerde
Sanırım sarhoş oldum bu kaçıncı gece
Ortalık yine dağınık boş vermişim
Toplarım nasıl olsa zaman içinde
Yanlızım anladım yine
Yanımda sandım işte
Saat sabah 9 işe gittin herhalde
Yüzüğü unutmuşsun acelen varmış yine
Bir not bırakmışsın masamısın üstüne
Hoşçakal demişsin 4 gün önce
Yalnızım anladım yine
Yanımda sandım işte
Yalnızım anladım yine
Yanımda sandım işte
Sevmek yok gülmek yok
Umudum yok ağlamak yok
Sevmek yok gülmek yok
Umudum yok ağlamak yok
Ağlamak yok ağlamak yok
Ağlamak yok ağlamak yok
Sevmek yok gülmek yok
Umudum yok ağlamak yok
Sevmek yok gülmek yok
Umudum yok ağlamak yok
Ağlamak yok ağlamak yok
Ağlamak yok ağlamak yok
Yalnızım anladım yine
Yanımda sandım yine
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Kendini üzme sakın
Onlara uyma sakın
Hayaline dokunabilmek için
Ruhunu ucuza satma sakın
Camdan atılsa acıların
Kalpten sökülse korkuların
Artık akmasa gözyaşların
Geçer gider
Kapansada tüm çıkışların
Tükensede bütün umutların
Dur sakin ol korkma sakın
Bu çirkin oyuna gelme sakın
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İçin ürpermiş...
Yalnız kaldığın sürece.
Zarif ve ürkek...
Yanıma geldin sessizce.
Birkaç nota...
Mırıldandım sana gizlice.
Soru sormak anlamsız,
Seni gördüğüm o gece.
Seni bekledim,
Bütün yaz boyunca.
Denizi seyrettim,
Ateşin başında.
Düşlerim gerçek oldu,
Sen karşıma çıkınca.
Aradığım aşkım,
Artık kollarımda.
Bu gece
İçin ürpermiş...
Yalnız kaldığın sürece.
Zarif ve ürkek...
Yanıma geldin sessizce.
Birkaç nota...
Mırıldandım sana gizlice.
Soru sormak anlamsız,
Seni gördüğüm o gece.
Seni bekledim...
Bütün yaz boyunca.
Denizi seyrettim...
Ateşin başında.
Düşlerim... (gerçek oldu)
Gerçek oldu,
Sen karşıma çıkınca.
Aradığım aşkım...
Artık kollarımda.
Bu gece
Bu gece
Bu gece
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