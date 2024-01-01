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7/24 Dinle Batı Yakası

Batı Yakası Şarkı Sözleri

Batı Yakası Batı Yakası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Batı Yakası Batı Yakası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Batı Yakası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Batı Yakası

Batı Yakası

Batı Yakası

  • Dört Gün Önce

  • Köle

  • Bana Her Şeyi Anlat

  • Belki Mutlu Olursun

  • Beni Bana Bırak

  • Geçer Gider

  • Devri Alem

  • Sobe

  • Bu Gece

  • Son Nefes

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