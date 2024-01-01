Batı Yakası

Geçer Gider Kendini üzme sakın Onlara uyma sakın Hayaline dokunabilmek için Ruhunu ucuza satma sakın Camdan atılsa acıların Kalpten sökülse korkuların Artık akmasa gözyaşların Geçer gider Kapansada tüm çıkışların Tükensede bütün umutların Dur sakin ol korkma sakın Bu çirkin oyuna gelme sakın

Köle Arkandan konuşup dururlar Yüzüne söyleyemez ki onlar Aslında derdi olanlar Biz değiliz ki onlar Ruhları yok olmuş Yüzlerse sahtekar Kölelik kutsal olmuş Görmeyen mi var? Adımı sorma yaşımı sorma Var farkıma Sözümü dinle haddini bil Çık karşıma Ruhları yok olmuş Yüzlerse sahtekar Kölelik kutsal olmuş Görmeyen mi var? Görmeyen mi var? Duymayan mı var? Olmayan mı var? Bilmeyen mi var?

Dört Gün Önce Şişeler hala duruyor olduğu yerde Sanırım sarhoş oldum bu kaçıncı gece Ortalık yine dağınık boş vermişim Toplarım nasıl olsa zaman içinde Yanlızım anladım yine Yanımda sandım işte Saat sabah 9 işe gittin herhalde Yüzüğü unutmuşsun acelen varmış yine Bir not bırakmışsın masamısın üstüne Hoşçakal demişsin 4 gün önce Yalnızım anladım yine Yanımda sandım işte Yalnızım anladım yine Yanımda sandım işte Sevmek yok gülmek yok Umudum yok ağlamak yok Sevmek yok gülmek yok Umudum yok ağlamak yok Ağlamak yok ağlamak yok Ağlamak yok ağlamak yok Sevmek yok gülmek yok Umudum yok ağlamak yok Sevmek yok gülmek yok Umudum yok ağlamak yok Ağlamak yok ağlamak yok Ağlamak yok ağlamak yok Yalnızım anladım yine Yanımda sandım yine

Belki Mutlu Olursun Senin için zorladım sınırlarımı İstemeden yıktım hep duvarlarımı Dur durak bilmeden şikayet ettin Sabretmedin dinlemedin bıraktın gittin Belki mutlu olursun... Belki mutlu olursun... Bir bilsen dünyamda neler yarattım Oysa sen dokunmadan hepsini yıktın Bir düşe tutunmak sana zor geldi Ve sen beni bu düşümde yanlız bıraktın Belki mutlu olursun... Belki mutlu olursun...