Odasına Vardım Şarkı Sözleri
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Batman Türküleri
Odasına Vardım
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Odasına vardım, olur mu böyle?
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Ellerim koynumda, merhamet eyle
Bir sözün olursa gel bana söyle
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, kahve pişirir
Kınalı parmaklar fincan düşürür
Kınalı parmaklar fincan düşürür
O yarın gözlerin beni şaşırır
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?
Odasına vardım, namaza durmuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Kaşları, gözleri kendine uymuş
Sanarım karşımda bir Ay'dır doğmuş
Söyleyin ahbaplar, nasıl edeyim?
Nazlı yardan ayrılmışam, nere gideyim?