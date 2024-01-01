Ateşinle Yanayım Seninle basladi seninle bitsin Birak da öyle gitsin asigim ben sana ben sana yalnizca benimsin atesinle yanayim yanayim yanayim atesinle yanayim yar yalniz senin olayim olayim olayim yalniz senin olayim yar Seninle basladi seninle bitsin Birak da öyle gitsin vurgunum ben sana ben sana yalnizca benimsin atesinle yanayim yanayim yanayim atesinle yanayim yar yalniz senin olayim olayim olayim yalniz senin olayim yar.

Rüya Gibi yillar yili ben hep seni kalbimle ne umutla sevmistim baglanip yollarina canim hep seni düslemistim sen ne asklar yasamissin herseyi ben biliyorum sen ne asklar görmüssün herseyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam ne günahim vardi benim anlami yok sözlerin geri dönüs olmayacak bana yalvarisin bosuna sen ne asklar yasamissin herseyi ben biliyorum sen ne asklar görmüssün herseyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam

Sana Değmez Bir saplandin ah yüregime biçak gibi, bedenime tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum kaderim sensizlige mahkum biliyorum yarina sensiz giriyorum görüyorum bile bile yine seni istiyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum. ne olur beni sev yine bu gece kivilcimlar sarmis yüregimi tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum.

Gözün Bende Olsun yıllar yılı ben hep seni kalbimle ne umutla sevmiştim bağlanıp yollarına canim hep seni düşlemiştim sen ne asklar yaşamışsın her şeyi ben biliyorum sen ne aşklar görmüşsün her şeyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam