Gözün Bende Olsun Şarkı Sözleri
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Seninle basladi seninle bitsin
Birak da öyle gitsin
asigim ben sana ben sana
yalnizca benimsin
atesinle yanayim yanayim yanayim
atesinle yanayim yar
yalniz senin olayim olayim olayim
yalniz senin olayim yar
Seninle basladi seninle bitsin
Birak da öyle gitsin
vurgunum ben sana ben sana
yalnizca benimsin
atesinle yanayim yanayim yanayim
atesinle yanayim yar
yalniz senin olayim olayim olayim
yalniz senin olayim yar.
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yillar yili ben hep seni kalbimle
ne umutla sevmistim
baglanip yollarina canim
hep seni düslemistim
sen ne asklar yasamissin
herseyi ben biliyorum
sen ne asklar görmüssün
herseyi biliyorum
sanki rüya gibi
hasretin sel gibi
bir içim su gibi gözlerin
sesini duymadan
yüzüne bakmadan yapamam
ne günahim vardi benim
anlami yok sözlerin
geri dönüs olmayacak bana
yalvarisin bosuna
sen ne asklar yasamissin
herseyi ben biliyorum
sen ne asklar görmüssün
herseyi biliyorum
sanki rüya gibi
hasretin sel gibi
bir içim su gibi gözlerin
sesini duymadan
yüzüne bakmadan yapamam
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Bir saplandin ah yüregime
biçak gibi, bedenime
tüm agirligin üzerimde
seni hala özlüyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum
kaderim sensizlige mahkum biliyorum
yarina sensiz giriyorum görüyorum
bile bile yine seni istiyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum.
ne olur beni sev yine bu gece
kivilcimlar sarmis yüregimi
tüm agirligin üzerimde
seni hala özlüyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum.
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yıllar yılı ben hep seni kalbimle
ne umutla sevmiştim
bağlanıp yollarına canim
hep seni düşlemiştim
sen ne asklar yaşamışsın
her şeyi ben biliyorum
sen ne aşklar görmüşsün
her şeyi biliyorum
sanki rüya gibi
hasretin sel gibi
bir içim su gibi gözlerin
sesini duymadan
yüzüne bakmadan yapamam
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Affet beni sevgilim
söz veriyorum bir daha olmayacak
bir hataydi gecti
bir yalandi bitti
yalniz sen olacaksin avuçlarimda
Ne olur dinle beni bir rüyaydi gördügüm
o koynuma alip da öptügüm
aslinda sneinle sevistim ben gönlünce
senin kokunu duydum
seni içtim kadehlerce
Hala seninim seninim
dolasiyor teninde
bak yine ellerim
suclama beni suclama yeter
ben yüzüne baktikça çektigim ceza yeter
Ne olur dinle beni bir rüyaydi gördügüm
o koynuma alip da öptügüm
aslinda sneinle sevistim ben gönlünce
senin kokunu duydum
seni içtim kadehlerce
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