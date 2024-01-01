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7/24 Dinle Gözün Bende Olsun

Gözün Bende Olsun Şarkı Sözleri

Bay X Gözün Bende Olsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bay X Gözün Bende Olsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gözün Bende Olsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bay X

Bay X

Gözün Bende Olsun

  • Ateşinle Yanayım

  • Rüya Gibi

  • Sana Değmez

  • Gül Yüzlüm

  • Olmaz

  • Aşkınla Kül Oldum

  • Gözün Bende Olsun

  • Sus

  • Darılma Bana

  • Oynaşıp Durma

  • Sev Doya Doya

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