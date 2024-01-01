Darılma Bana Affet beni sevgilim söz veriyorum bir daha olmayacak bir hataydi gecti bir yalandi bitti yalniz sen olacaksin avuçlarimda Ne olur dinle beni bir rüyaydi gördügüm o koynuma alip da öptügüm aslinda sneinle sevistim ben gönlünce senin kokunu duydum seni içtim kadehlerce Hala seninim seninim dolasiyor teninde bak yine ellerim suclama beni suclama yeter ben yüzüne baktikça çektigim ceza yeter Ne olur dinle beni bir rüyaydi gördügüm o koynuma alip da öptügüm aslinda sneinle sevistim ben gönlünce senin kokunu duydum seni içtim kadehlerce

Rüya Gibi yillar yili ben hep seni kalbimle ne umutla sevmistim baglanip yollarina canim hep seni düslemistim sen ne asklar yasamissin herseyi ben biliyorum sen ne asklar görmüssün herseyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam ne günahim vardi benim anlami yok sözlerin geri dönüs olmayacak bana yalvarisin bosuna sen ne asklar yasamissin herseyi ben biliyorum sen ne asklar görmüssün herseyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam

Sana Değmez Bir saplandin ah yüregime biçak gibi, bedenime tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum kaderim sensizlige mahkum biliyorum yarina sensiz giriyorum görüyorum bile bile yine seni istiyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum. ne olur beni sev yine bu gece kivilcimlar sarmis yüregimi tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum.

Gözün Bende Olsun yıllar yılı ben hep seni kalbimle ne umutla sevmiştim bağlanıp yollarına canim hep seni düşlemiştim sen ne asklar yaşamışsın her şeyi ben biliyorum sen ne aşklar görmüşsün her şeyi biliyorum sanki rüya gibi hasretin sel gibi bir içim su gibi gözlerin sesini duymadan yüzüne bakmadan yapamam