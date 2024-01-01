Sana Değmez Şarkı Sözleri
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Bir saplandin ah yüregime
biçak gibi, bedenime
tüm agirligin üzerimde
seni hala özlüyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum
kaderim sensizlige mahkum biliyorum
yarina sensiz giriyorum görüyorum
bile bile yine seni istiyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum.
ne olur beni sev yine bu gece
kivilcimlar sarmis yüregimi
tüm agirligin üzerimde
seni hala özlüyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni seviyorum
sana degmez biliyorum
yana yana yine seni istiyorum.