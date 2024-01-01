Bir saplandin ah yüregime biçak gibi, bedenime tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum kaderim sensizlige mahkum biliyorum yarina sensiz giriyorum görüyorum bile bile yine seni istiyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum. ne olur beni sev yine bu gece kivilcimlar sarmis yüregimi tüm agirligin üzerimde seni hala özlüyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni seviyorum sana degmez biliyorum yana yana yine seni istiyorum.