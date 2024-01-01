Bayar Şahin

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Mgzavruli (Haralo) Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. You my killer, you my guardian, you my close neighbour Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. When you set me fire, tell me how should I put it out Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. Woman, your white dress was taken away by the waters of a river. Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. I put my hand into river and took it out, then hugged you sleeping Haralo, ow dela, delia na nanina.

Borçka Hemşin İkoba'dan aşağı Akar dereler akar. Güzeldir yaylaları Biri birine bakar. Oyna dik oyna Kollar çubuk olacak. Horonda oynayanlar Daha dik oynayacak. Duydum tulum sesini Ben de çalarım onu. Şu bizim gençlerimiz Oynar Hemşin horonu.

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Ninnay Gülüm Giresun'un içinde, ninnay gülüm ninnay Boyalı konakları, ninnay ninnay Boyalı konakları, ninnay ninnay Yesem yesem doymasam, ninnay gülüm ninnay O elma yanakları, ninnay ninnay O elma yanakları, ninnay ninnay Konağın duvarına, ninnay gülüm ninnay Sürülmüş mavi boya, ninnay ninnay Sürülmüş mavi boya, ninnay ninnay O konaktan bakana, ninnay gülüm ninnay Sarılsam doya doya, ninnay ninnay Sarılsam doya doya, ninnay ninnay Konağın dibi taşlar, ninnay gülüm ninnay Akar gözümden yaşlar, ninnay ninnay Akar gözümden yaşlar, ninnay ninnay Giresun'a gidiyom, ninnay gülüm ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay Ben yarime gidiyom, ninnay gülüm ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay

Lale Lale, e vo tu me vo, şen genatsvale vo Lale, dedamisi çamosula, tsihis karebze vo Lale, naçaliksa eubneba, şvili maçvene vo Lale, veradedas ver vaçvenep, ar şemidzilla vo Lale, dasakhretlai rom tsavikvant, bazarze nahe vo Lale, misma dedam rom gaigo, ikven çavardo vo Lale, ik davbade ik çavmahre, ahla raukna vo

Hayde Sevduğum Hayde Maşrafanın kalayı amman Amman Geçti kızlar alayı hayde hayde Hayde sevduğum hayde Doğri soyla sevduğum aman aman Var mı sevda kolayı hayde hayde Hayde sevduğum hayde Cancris batsbrebidan aman aman Geyar gahval mziyaret hayde hayde Hayde sevduğum hayde Sul ağar mavitskdeba aman aman Çven rom ertat viyaret hayde hayde Hayde sevduğum hayde Bahçelerde mor meni aman aman Verem ettin sen beni hayde hayde Hayde sevduğum hayde Nasıl verem olmayayım aman anam Eller alıyor seni hayde hayde

Özledim Yeşil Ormanlarını Patika Yollarını O Yayla Evlerini Özledim Oy Kara Sularını Sahilde Kumlarını Yaylada Kızlarını Özledim Çok Özledim Karadenizin Atlama Horonunu Tulumun Havasıyla Kemençenin Sesiyle Özledim Mısırın Ekmeğiyle Lahana Yemeğini Trapezde Yemesini Özledim

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