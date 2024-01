Bayar Şahin

Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. You my killer, you my guardian, you my close neighbour Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. When you set me fire, tell me how should I put it out Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. Woman, your white dress was taken away by the waters of a river. Haralo, ow dela, delia na nanina. Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela Haralo, ow dela, delia na nanina. I put my hand into river and took it out, then hugged you sleeping Haralo, ow dela, delia na nanina.