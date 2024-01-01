Bayar Şahin

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Giresun'un içinde, ninnay gülüm ninnay
Boyalı konakları, ninnay ninnay
Boyalı konakları, ninnay ninnay
Yesem yesem doymasam, ninnay gülüm ninnay
O elma yanakları, ninnay ninnay
O elma yanakları, ninnay ninnay
Konağın duvarına, ninnay gülüm ninnay
Sürülmüş mavi boya, ninnay ninnay
Sürülmüş mavi boya, ninnay ninnay
O konaktan bakana, ninnay gülüm ninnay
Sarılsam doya doya, ninnay ninnay
Sarılsam doya doya, ninnay ninnay
Konağın dibi taşlar, ninnay gülüm ninnay
Akar gözümden yaşlar, ninnay ninnay
Akar gözümden yaşlar, ninnay ninnay
Giresun'a gidiyom, ninnay gülüm ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
Ben yarime gidiyom, ninnay gülüm ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
Yol verin arkadaşlar, ninnay ninnay
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Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela
Haralo, ow dela, delia na nanina.
You my killer, you my guardian, you my close neighbour
Haralo, ow dela, delia na nanina.
Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela
Haralo, ow dela, delia na nanina.
When you set me fire, tell me how should I put it out
Haralo, ow dela, delia na nanina.
Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela
Haralo, ow dela, delia na nanina.
Woman, your white dress was taken away by the waters of a river.
Haralo, ow dela, delia na nanina.
Haralo, ow dila dela, aba delia ow dela
Haralo, ow dela, delia na nanina.
I put my hand into river and took it out, then hugged you sleeping
Haralo, ow dela, delia na nanina.
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İkoba'dan aşağı
Akar dereler akar.
Güzeldir yaylaları
Biri birine bakar.
Oyna dik oyna
Kollar çubuk olacak.
Horonda oynayanlar
Daha dik oynayacak.
Duydum tulum sesini
Ben de çalarım onu.
Şu bizim gençlerimiz
Oynar Hemşin horonu.
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Tshramta Pehit Moviyare Şens Sadzebnada
Kokas Tskali Şevagrove Tsvet Tsvet Helada
Ğamem Mtvares Moukvebi Zğapars Şenada
Dilas Dğesats Davumğereb Lekssa Grdzelasa
Gelino Gelino, Nel Nela Tsamomkevio Gelino
Gelino Gelino, Karis Tavi Mağalia Gelino
Gelino Gelino, Dedamtili Dedasavet Gelino
Gelino Gelino, Mamamtili Mamasavet Gelino
Mitsa Loginad Dgvekopa Dasadzinada
Tsasa Zeda Davihuravt Dasa Sabnada
Kari Çumad Dagvimğerebs Gvetkvis Nanasa
Varskvlav Santlad Ainatos Şukur Natlada
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Lale, e vo tu me vo, şen genatsvale vo
Lale, dedamisi çamosula, tsihis karebze vo
Lale, naçaliksa eubneba, şvili maçvene vo
Lale, veradedas ver vaçvenep, ar şemidzilla vo
Lale, dasakhretlai rom tsavikvant, bazarze nahe vo
Lale, misma dedam rom gaigo, ikven çavardo vo
Lale, ik davbade ik çavmahre, ahla raukna vo
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Maşrafanın kalayı amman Amman
Geçti kızlar alayı hayde hayde
Hayde sevduğum hayde
Doğri soyla sevduğum aman aman
Var mı sevda kolayı hayde hayde
Hayde sevduğum hayde
Cancris batsbrebidan aman aman
Geyar gahval mziyaret hayde hayde
Hayde sevduğum hayde
Sul ağar mavitskdeba aman aman
Çven rom ertat viyaret hayde hayde
Hayde sevduğum hayde
Bahçelerde mor meni aman aman
Verem ettin sen beni hayde hayde
Hayde sevduğum hayde
Nasıl verem olmayayım aman anam
Eller alıyor seni hayde hayde
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Bahmaros Mtaze Dautoviao Da
Şekvarebulis Çirime Shvas Uthovia
Şekvarebuli Vis Arkolia Da
Magram Saplavşi Çirime Ar Çakolia
Şekvarebulma Mithra Uvaria
Unda Movikla Çirime Çemia Tavia
İtire Gulo, Itire Sulo
İtire Çemo Lamazo Şekvarebulo
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Yeşil Ormanlarını
Patika Yollarını
O Yayla Evlerini Özledim
Oy Kara Sularını
Sahilde Kumlarını
Yaylada Kızlarını Özledim
Çok Özledim Karadenizin
Atlama Horonunu
Tulumun Havasıyla
Kemençenin Sesiyle Özledim
Mısırın Ekmeğiyle
Lahana Yemeğini
Trapezde Yemesini Özledim
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Kvelmridan Daçagruli Me Var Simona Dolidze
Eksi Tseli Şevasrule Helze Damhevevoda Gveli
Vişorveda Vermevşorve Ase Şameşala Heli
Amhanaagsa Vebnevvodi Tsadi Momitane Puri
Tu Ki Dzmahar Male Modi Armiçamia Sadilli
Capridze Uriadniki Kanebia Guriaşi
Amçven Dzma Kats Gadakroda Tavis Cairt Meiraşi
Amhanagşits Mebnevoda Biço Vitsvalot Adgilli
Adgilistsla Rağat Unda Davjdeta Vçamot Sadilli
Sadillis Saçmelat Davcek Şamogvehvien
Gadahtomas Vapirebdi Momtehes Orvai Pehebi
Eksi Tkvia Gavisrole Igeni Tlat Gavatsie
Caparidze Uriadniki Tan Çem Gverdşi Meevitsvine
Male Moit Amhanakebo Me Mival Mouslel Gzaze
Kvelamphridan Daçagruli Me Var Simona Dolidze
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Lali, çemo gamzdelo lobiav
Raprat tamaşop kotanşi
Lali, tsetshli ginte tskhali gasthi
Kapi amovda klaşi
Mohutsi kasti gahlivar
Pehits mitskia natsarşi
Adre mitşasi çakhkare
Visepavo am zamtaşi
Adre haşari mogiseLeki tseikvane dze tşasi
Damtsipeba ar gatsale
Zrugit mogitane sahlşi
Dzveli katsis natkvamaia
Şavri ğirda şeni pasi
Dzalvanats rom miharodi
Visepave am zamtarşi
Bolos ratom miğalate
Gamit gamaşpumle garşi
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Acareli vikav gana hey
Mikvarda do kvelis çama da
Batumşi çamovblakundi
Kartopilas vkiddi gana
Demesien cibgirebi
Gamovadzre babais kama
Gavhkarida gamovhkari
Douvare gandagana
Acardan geldim sana
Yüzün çevirme o yana
Hem o yana hem bu yana
Gidiyorsun gandagana
Naliaze me var eval
Kibe uhutebeli
Me ikedan ver çamoval
Şenze çuhutbeli
Ver gavadzge şeni gul
Ra kobilhar amistana
Me rom şenksen gamovbiver
Şen garbihar gandagana
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Bir El Uzanır Bana
Sınırların Ardında
Büyümeli Sevdamız
Kardeşlik Toprağında
Ver Elini Ver Bana Eftelya
Uzansın Ellerimiz Eftelya
Benim Divane Gönlüm
Seni Ister Eftelya
Aynı Topraktan Geldik
Biz Bize Benzeriz
Sevda Ile Duruken
Neden Kavga Ederiz
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