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7/24 Dinle Bani

Bani Şarkı Sözleri

Bayar Şahin Bani şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bayar Şahin Bani şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bani sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bayar Şahin

Bayar Şahin

Bani

  • Özledim

  • Mgzavruli (Haralo)

  • Borçka Hemşin

  • Gelino

  • Mtskemsis Ğigini

  • Ninnay Gülüm

  • Potpori

  • Lale

  • Hayde Sevduğum Hayde

  • Bahmaros Mtaze

  • Simona Dolidze

  • Lobia

  • Gandagan

  • Ölümsüz Dünya

  • Karkuçit

  • Simğera Megobrobaze

  • Eftelya

  • Şirakis Velze (Satpialo)

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