Baba Ben Derviş Miyem Kürkümü Giymiş Miyem Ben Sevim Eller Ala Niye Ben Ölmüşmüyem (Ah Limini Limini Can Limini Limini) Odan Kireçtir Senin Yüzün Güleçtir Senin Elin Elime Deyse Tenin İlaçtır Senin (Ah Limini Limini Can Limini Limini) Çıktım Dam Bağlamaya Yârimi Kollamaya Yârim Dağları Aştı Başladım Ağlamaya (Ah Limini Limini Can Limini Limini) Karşıda Kara Koyun Tutun Çadıra Koyun Yârinden Ayrılanın Adını Heste Koyun (Ah Limini Limini Can Limini Limini)