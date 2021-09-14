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7/24 Dinle Bayburt Türküleri

Bayburt Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Mendilinde Kar Getir

02

Karanfil Eker misin

03

Kara Basma İz Olur

04

Geydim Çarıklarımı

05

Ey Gül Dalı

... KAPAT
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Bayburt Türküleri

Bayburt Türküleri

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