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7/24 Dinle Bedia Akartürk
Bedia Akartürk

Bedia Akartürk

En Çok Dinlenen Bedia Akartürk Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Zühtü

Bedia Akartürk 03:47
02

Zalim Gurbet

Bedia Akartürk 02:40
03

Zahide'm

Bedia Akartürk 06:50
04

Yüce Dağ

Bedia Akartürk 04:35
05

Niye Çattın Kaşlarını

Bedia Akartürk 07:19

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