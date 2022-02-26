Niye Çattın Kaşlarını Şarkı Sözleri
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Bedia Akartürk
Niye Çattın Kaşlarını
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Niye çattın kaşlarını
Bilmiyo'm yâr suçlarımı
Niye çattın kaşlarını
Bilmiyo'm yâr suçlarımı
***
Ben ölürsem saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli
Yolma leyli leyli, yolma leyli leyli
Yolma leyli leyli yâr
***
Ben ölürsem saçlarını
Yolma gayrı yolma leyli leyli
Yolma leyli leyli, yolma leyli leyli
Yolma leyli leyli yâr
***
Ben yandım aşkın nârına
Meyletmem dünya malına
Ben yandım aşkın nârına
Meyletmem dünya malına
***
Ölürsem ben mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli
Gelme leyli leyli gelme leyli leyli
Gelme leyli leyli yâr
***
Ben ölürsem mezarıma
Gelme gayrı gelme leyli leyli
Gelme leyli leyli gelme leyli leyli
Gelme leyli leyli yâr
***
Bir garibim düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
Bir garibim düştüm dile
Gerçeklerde olmaz hile
***
Zalimlar elinden bile
Alma beni alma leyli leyli
Alma leyli leyli alma leyli leyli
Alma leyli leyli yâr
***
Zalimlar elinden bile
Alma beni alma leyli leyli
Alma leyli leyli alma leyli leyli
Alma leyli leyli yâr