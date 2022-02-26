Bedia Akartürk

Samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü Ben sana kandım Zühtü Şimdi geldi sarılmanın zamanı da Zühtü Sana kandım Zühtü *** Amanın yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü Hele hele yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü *** Evlerinin önü kerpiç, sekisi de Zühtü Ben sana kandım Zühtü Yel estikçe gelir yarin kokusu da Zühtü *** Ben sana kandım Zühtü Amanın yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü Hele hele yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü *** Evlerine varamadım dibekten de Zühtü Sana yandım Zühtü Yemenimi çözemedim ipekten de Zühtü Ben sana kandım Zühtü *** Amanın yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü Hele hele yandım Zühtü Ben sana kandım Zühtü Amanın yandım Zühtü