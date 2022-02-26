Bedia Akartürk

Zühtü Şarkı Sözleri
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Samanlıktan kaldıramadım samanı da Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Şimdi geldi sarılmanın zamanı da Zühtü
Sana kandım Zühtü
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Amanın yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Evlerinin önü kerpiç, sekisi de Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Yel estikçe gelir yarin kokusu da Zühtü
***
Ben sana kandım Zühtü
Amanın yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Evlerine varamadım dibekten de Zühtü
Sana yandım Zühtü
Yemenimi çözemedim ipekten de Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
***
Amanın yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Hele hele yandım Zühtü
Ben sana kandım Zühtü
Amanın yandım Zühtü