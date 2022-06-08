Dönüyorum Eve Şarkı Sözleri
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Efe Can on the track, man
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Kalıyorum öyle gözümde hiçbi' şey
Bir bakış nâmına soluksuz endişe
***
Dönüyor aklım nerde?
Benimle kalmaz bu yangın
Kalıyor aklım nerde?
İçimde dinmeyen bir ağrım
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Dönüyorum eve, onunla olmadan
Bilmeden adını, bilmeden adımı
Takılmış dilime bak, çıkmaz ki hiç aklımdan
Aşıkken resmine onula olmadan
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk
***
Seninle değil, benimle bu aşk
Kanımda değil, canımda bu aşk
Unuturum sanma, alışırım sanma
Ölene dek belki dilimde şu aşk