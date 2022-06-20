-
Sahip olduklarım Ay'a kadar
Ne istesem önümde biter
Dünya küçük hayat bana güzel
Yarınım bol bugün geçer
Ama bi yanım kalır yarım
Söylemezsem bin ölürüm
Sen olmazsan yok olurum
Her şeyimi al bana seni ver
***
Ver bana seni, al hepsini
Al hepsini, al hepsini
Ver bana seni, al hepsini
Al hepsini, al hepsini
***
Ayakları durduramam
Dünya döner başım ziyan
Her şey güzel her şey tamam
Yarını düşünmem geçer zaman
Ama bi yanım kalır yarım
Söylemezsem bin ölürüm
Sen olmazsan yok olurum
Her şeyimi al bana seni ver
***
Ver bana seni, al hepsini
Al hepsini, al hepsini
Ver bana seni, al hepsini
Al hepsini, al hepsini
-
Bu benim gecem uçarım aman
Kaçarım inan tutamazlar
Varsın sonum böyle olsun
Daha ne diyeyim aman
***
Günüm gecem karışır aman
Aklımı fikrimi de bulamazlar
Varsın olsun konuşur onlar
Çok da Ekime kadar
***
Bu benim gecem uçarım aman
Bu benim gecem uçarım aman
***
Benim gecem içerim aman
Dibine kadar, karışamazlar
Tavana varır ellerim
Bedenim sağlam, ruhumu bulamazlar
***
Ömür geçer elinde kalan yok
Geriye kalan yok bunun ötesi
Akar gider öylesine zaman
Benim o kadar yok
***
Bu benim gecem uçarım aman
Giderim inan tutamazlar
Varsın sonum böyle olsun
Daha ne diyeyim aman
***
Bu benim gecem uçarım aman
Bu benim gecem uçarım aman
-
Deliriyorum
Biri beni durdursun
Düşünemiyorum
Kafamı bulan koysun
***
Beni soranlar
Kendine baksın
Bunun dönüşü yok
Çünkü bizde kafa yok
***
Dur!
Bir kere geri sar bandı
Nerde koptu işin ucu yoka sardı
Zaman ne çabuk geldi ikiye dayandı
Bunun dönüşü yok
Dedim bizde kafa yok
***
Bizde kafa yok
Dedim bizde kafa yok
Bizde kafa yok
Dedim bizde kafa yok ay
***
Dedim bizde kafa yok ay
***
Durdurulamaz
Karşı konulamaz
Geriye çekilemez
Bu gece sonsuzum
***
Soran olursa
Deyin evde yok
Ki bunun dönüşü yok
Çünkü bizde kafa yok
***
Gerçekler yalan olur
Beynin varsa güzel anın kalır
Selam söyle patrona
Bunun dönüşü yok
Dedim bizde kafa yok
***
Dedim bizde kafa yok ay
***
Bizde kafa yok ay
Dedim bizde kafa yok ay
Bizde kafa yok ay
***
Bizde kafa yok (ay)
Bizde kafa yok (ay)
Bizde kafa yok (ay)
Dedim bizde kafa yok ay
-
Yıllar geçer gözünü aç kapa
Hala burdayım, saçımın dışında
Seninle büyüdüm hayal kurdum
Coştum, düştüm, kalktım, durmadım
On yıl sonunda hala burdayım
***
Yolun yarısı derler
İlk gün hala benim için
Koy bi kadeh daha
Hala burdayım, saçımın dışında
***
Aynı işler, aynı gözler
Hayal kurmaktan yorulmadım
On yıl sonunda hala burdayım
***
Seninle büyüdüm, hayal kurdum
Coştum, düştüm, kalktım, durmadım
On yıl sonunda burdayım
-
Bazıları öyle görür içini
Seni senden iyi
İz bırakır eve dönerken
Şimdi burada değil
***
Ömrünü vermek istersin ama
Sinede yaran baki
Alışmış olman lazım artık
Tek çaresi
**
Oooooooo
***
Kimisi gelir öylesine gidersin
Unutabilmek için
Gözünün önünde resimler
Şimdi burda değil
***
Ömrünü vermek istersin ama
Sinede yaran baki
Alışmış olman lazım artık
Tek çaresi
***
Oooooooo
-
Uyanır saat sabahın yedisi
Kahvesi sade gerinin kedisi
Gözleri mahmur hayatı işi
Hafta sonu gelsin umrunda mı gerisi
***
Koca bi fanus hayatın kendisi
Dışını göremez istemez içini
Nete mahkûm tıklasa da beğeni
Bedeni kutuda, nerde hayalleri
Nerde hayalleri
***
Çık dışarı gör, havayı çek
İçinde tuttuğun o an gerçek
Kurtul fanusundan
Ooo her şeyi bırak
Havayı çek
İçine tuttuğun o an gerçek
Kurtul fanusundan
***
Hayallere dalar masa başında
Yaşadığı kutu geleceği mi?
Aslında masum senin benim gibi
Başkasının oyunu rolünü çizdi
***
Koca bi fanus hayatın kendisi
Dışını göremez istemez içini
Nete mahkum tıklasa da beğeni
Bedeni kutuda, nerde hayalleri
Nerde hayalleri
***
Çık dışarı gör, havayı çek
İçinde tuttuğun o an gerçek
Kurtul fanusundan
Ooo her şeyi bırak
Havayı çek
İçine tuttuğun o an gerçek
Kurtul fanusundan
Kurtul fanusundan
Kurtul fanusundan
-
Her gün böyle geçer gider
Herkes burda herkes güzel
Yorma fazla böyle güzel
Herkes burda herkes güzel
***
Herkes burda herkes güzel
***
Her gün böyle geçer gider
Herkes burda herkes güzel
Yorma fazla böyle güzel
Herkes burda herkes güzel
***
Her gün böyle geçer gider
Herkes burda herkes güzel
Yorma fazla böyle güzel
Herkes burda herkes güzel
-
Bu nasıl gerçek
Bilemedim pek
İçinin ismi
Dışının cismi yok
***
Kendimi saldım
Al senin oldum
Başka bir dünya
Burda sınır yok
***
Bu nasıl güzel kafa
Asılı havada
Yarın olmaz aynı
Koyver kendini
***
Nasıl bir rüya
Ellerim havada
Yarın olmaz aynı
Koyver şimdi
***
Koyver kendini
Koyver şimdi
Koyver kendini
Koyver gitsin
***
Burası enteresan
Keyfimi sorma
İçimiz dışımızda
Güneşi gören yok
***
Zamanı donduralım
Bizimle kalsın
Yeni bir dünya
Burda sınır yok
-
Son sigaramsın veremem ellere
Çekmeye kıyamam içime
Ben yanmışım yakamam seni de
Ucunda hasretim yanar
Özlemin her çekişimde
***
Son sigaramsın içemem öylece
Ne bana yâr olursun ne de yaban ellere
Ben yanmışım yakamam seni de
Gün gelir alevlenir
Dolarsın göğsüme öylece
***
Son sigaramsın veremem ellere
Çekmeye kıyamam içime
***
Nefes nefes içimde
Her gün ayrı bir elveda
Yarın tekrâr başlasın
Son sigaramsın, son sigaramsın
Son sigaramsın, son sigaramsın
Son sigaramsın, son sigaramsın
-
Gökyüzü parlak her şey şeffaf
Yıldızlar göz kırpar cennetten
Zaman yok burda, mekan yok
Bu ne güzel yalan bi dünya
Yanıma gel hadi kemeri bağla
***
Son nefesimi burda veririm
Zaman dursa dinmez ateşim
Geliyorum al yanına
Ne fark eder yalan olsa
***
Al senin olsun vesayetim
Kader duysun senin bedenim
Geliyorum al yanına
Bu en güzel yalan dünya
***
Bulutlar kalkar, yer oynar
Can çıkmadan cenneti ararken
Zaman yok burda, mekan yok
Bu ne güzel yalan bi dünya
Yanıma gel hadi kemeri bağla
***
Son nefesimi burda veririm
Zaman dursa dinmez ateşim
Geliyorum al yanına
Ne fark eder yalan olsa
***
Al senin olsun vesayetim
Kader duysun senin bedenim
Geliyorum al yanına
Bu en güzel yalan dünya