Beraber Hiç konuşmasak bile Yanımda kal yeter Elin elimde dururken, öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Yalnız gibi ama, beraber... Beraber... *** Her gecenin bir sabahı Her yağmurun güneşi var Yüzünden düşen o damlalar dursun yeter Atlatırız bunu beraber. Beraber... *** Hiç dokunmasak bile Benimle kal yeter Sabah olur diner Bakarsın öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Sonsuza kadar, beraber... *** Beraber... Beraber... Beraber... Beraber...

Bi Dans Etsek Sende değil sorun bende dedi Olmaz unut bizi Bi dur desem, bi dans etsek İnan olsun döner geriye *** Aman Gitme kal kollarımda Aman Bi dans etsek her şey tamam *** Gece çöker, güneş üstümüze doğmaz Uyan hadi Gitti gelmez mi bilinmez Ama bi dans etsek belki döner geri *** Aman Gitme kal kollarımda Aman Bi dans etsek her şey tamam *** Bi dans etsek Döner geri Dönsün geri *** Bi dans etsek Söyleyin ona Dönsün geri

Camdan Hikayeler Bir haber gönder apansız Rüya olsun ben razıyım Dünya hali gelir geçer Elimizde camdan hikayeler *** Benim derdime çare bulunmaz İçim ağlar da görünmez Bir defa görün Rüyamdan asla uyanmasam *** Zaman geçmez yaram ağır Ruhuma yol ver kalsın çamur Dünya hali gelir geçer Elimizde camdan hikayeler *** Benim derdime çare bulunmaz İçim ağlar da görünmez Bir defa görün Rüyamdan asla uyanmasam

Oynayalım Kaldır kolları oynayalım *** Oynayalım *** Ne yollardan geçtim Pek içtim, çok düştüm Öyle geceler var ki Anım yok, beynim boş Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yârdan geçerim Ne serden edemem Öyle geceler beni Savurdu yerlere Seni tanıyana dek Kendimi bilmemişim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yıllar tükettim Ner'deyim bilemedim Sanki geceler ateş Bense pervaneydim Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Oynayalım Gel Oynayalım

Salla Beni Güzel Gel, tamam, hazırım nasıl istersen Gel, yarım senin hadi halledelim Aramız güzel, başımız dönsün Gideni kısalım, gelen bize yeter *** Aklım başım söyler ille Senin yanın, başka bilmez Ömür geçer, ruhum baki O da senin olsun güzel *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Öl de öleyim *** Of çeker gönül sol tarafımdan Çok yanar içim hadi halledelim Sakin, sessiz başımız dönsün Olacak olur yenisi gelsin *** Aklım başım söyler ille Senin adın, başka bilmez Ömür geçer, ruhum baki O da senin olsun güzel *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Kapında köleyim Öl de öleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Salla beni güzel Uçur da kendime geleyim Yorma beni güzel Kapında köleyim *** Kapında köleyim Öl de öleyim

Sude Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hiya hiya *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su *** Day dahi ya hum Nurunda nurunda nurunda nurunda Hiya hiya *** Gele gele gel gel Gele gele gele gele Gele gele gel kız gel *** Ha bu ya da feste sebaha Ha bu ya da feste sebaha Dasdisdos Sude sude su Sude sude su