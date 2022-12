Bizde Kafa Yok Deliriyorum Biri beni durdursun Düşünemiyorum Kafamı bulan koysun *** Beni soranlar Kendine baksın Bunun dönüşü yok Çünkü bizde kafa yok *** Dur! Bir kere geri sar bandı Nerde koptu işin ucu yoka sardı Zaman ne çabuk geldi ikiye dayandı Bunun dönüşü yok Dedim bizde kafa yok *** Bizde kafa yok Dedim bizde kafa yok Bizde kafa yok Dedim bizde kafa yok ay *** Dedim bizde kafa yok ay *** Durdurulamaz Karşı konulamaz Geriye çekilemez Bu gece sonsuzum *** Soran olursa Deyin evde yok Ki bunun dönüşü yok Çünkü bizde kafa yok *** Gerçekler yalan olur Beynin varsa güzel anın kalır Selam söyle patrona Bunun dönüşü yok Dedim bizde kafa yok *** Dedim bizde kafa yok ay *** Bizde kafa yok ay Dedim bizde kafa yok ay Bizde kafa yok ay *** Bizde kafa yok (ay) Bizde kafa yok (ay) Bizde kafa yok (ay) Dedim bizde kafa yok ay

Al Hepsini Sahip olduklarım Ay'a kadar Ne istesem önümde biter Dünya küçük hayat bana güzel Yarınım bol bugün geçer Ama bi yanım kalır yarım Söylemezsem bin ölürüm Sen olmazsan yok olurum Her şeyimi al bana seni ver *** Ver bana seni, al hepsini Al hepsini, al hepsini Ver bana seni, al hepsini Al hepsini, al hepsini *** Ayakları durduramam Dünya döner başım ziyan Her şey güzel her şey tamam Yarını düşünmem geçer zaman Ama bi yanım kalır yarım Söylemezsem bin ölürüm Sen olmazsan yok olurum Her şeyimi al bana seni ver *** Ver bana seni, al hepsini Al hepsini, al hepsini Ver bana seni, al hepsini Al hepsini, al hepsini

Benim Gecem Bu benim gecem uçarım aman Kaçarım inan tutamazlar Varsın sonum böyle olsun Daha ne diyeyim aman *** Günüm gecem karışır aman Aklımı fikrimi de bulamazlar Varsın olsun konuşur onlar Çok da Ekime kadar *** Bu benim gecem uçarım aman Bu benim gecem uçarım aman *** Benim gecem içerim aman Dibine kadar, karışamazlar Tavana varır ellerim Bedenim sağlam, ruhumu bulamazlar *** Ömür geçer elinde kalan yok Geriye kalan yok bunun ötesi Akar gider öylesine zaman Benim o kadar yok *** Bu benim gecem uçarım aman Giderim inan tutamazlar Varsın sonum böyle olsun Daha ne diyeyim aman *** Bu benim gecem uçarım aman Bu benim gecem uçarım aman

Burdayım Yıllar geçer gözünü aç kapa Hala burdayım, saçımın dışında Seninle büyüdüm hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Yolun yarısı derler İlk gün hala benim için Koy bi kadeh daha Hala burdayım, saçımın dışında *** Aynı işler, aynı gözler Hayal kurmaktan yorulmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Seninle büyüdüm, hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda burdayım

Çaresi O Bazıları öyle görür içini Seni senden iyi İz bırakır eve dönerken Şimdi burada değil *** Ömrünü vermek istersin ama Sinede yaran baki Alışmış olman lazım artık Tek çaresi ** Oooooooo *** Kimisi gelir öylesine gidersin Unutabilmek için Gözünün önünde resimler Şimdi burda değil *** Ömrünü vermek istersin ama Sinede yaran baki Alışmış olman lazım artık Tek çaresi *** Oooooooo

Fanus Uyanır saat sabahın yedisi Kahvesi sade gerinin kedisi Gözleri mahmur hayatı işi Hafta sonu gelsin umrunda mı gerisi *** Koca bi fanus hayatın kendisi Dışını göremez istemez içini Nete mahkûm tıklasa da beğeni Bedeni kutuda, nerde hayalleri Nerde hayalleri *** Çık dışarı gör, havayı çek İçinde tuttuğun o an gerçek Kurtul fanusundan Ooo her şeyi bırak Havayı çek İçine tuttuğun o an gerçek Kurtul fanusundan *** Hayallere dalar masa başında Yaşadığı kutu geleceği mi? Aslında masum senin benim gibi Başkasının oyunu rolünü çizdi *** Koca bi fanus hayatın kendisi Dışını göremez istemez içini Nete mahkum tıklasa da beğeni Bedeni kutuda, nerde hayalleri Nerde hayalleri *** Çık dışarı gör, havayı çek İçinde tuttuğun o an gerçek Kurtul fanusundan Ooo her şeyi bırak Havayı çek İçine tuttuğun o an gerçek Kurtul fanusundan Kurtul fanusundan Kurtul fanusundan

Herkes Güzel Her gün böyle geçer gider Herkes burda herkes güzel Yorma fazla böyle güzel Herkes burda herkes güzel *** Herkes burda herkes güzel *** Her gün böyle geçer gider Herkes burda herkes güzel Yorma fazla böyle güzel Herkes burda herkes güzel *** Her gün böyle geçer gider Herkes burda herkes güzel Yorma fazla böyle güzel Herkes burda herkes güzel

Koyver Kendini Bu nasıl gerçek Bilemedim pek İçinin ismi Dışının cismi yok *** Kendimi saldım Al senin oldum Başka bir dünya Burda sınır yok *** Bu nasıl güzel kafa Asılı havada Yarın olmaz aynı Koyver kendini *** Nasıl bir rüya Ellerim havada Yarın olmaz aynı Koyver şimdi *** Koyver kendini Koyver şimdi Koyver kendini Koyver gitsin *** Burası enteresan Keyfimi sorma İçimiz dışımızda Güneşi gören yok *** Zamanı donduralım Bizimle kalsın Yeni bir dünya Burda sınır yok

Son Sigaram (feat. Serhat) Son sigaramsın veremem ellere Çekmeye kıyamam içime Ben yanmışım yakamam seni de Ucunda hasretim yanar Özlemin her çekişimde *** Son sigaramsın içemem öylece Ne bana yâr olursun ne de yaban ellere Ben yanmışım yakamam seni de Gün gelir alevlenir Dolarsın göğsüme öylece *** Son sigaramsın veremem ellere Çekmeye kıyamam içime *** Nefes nefes içimde Her gün ayrı bir elveda Yarın tekrâr başlasın Son sigaramsın, son sigaramsın Son sigaramsın, son sigaramsın Son sigaramsın, son sigaramsın