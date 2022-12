Yıllar geçer gözünü aç kapa Hala burdayım, saçımın dışında Seninle büyüdüm hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Yolun yarısı derler İlk gün hala benim için Koy bi kadeh daha Hala burdayım, saçımın dışında *** Aynı işler, aynı gözler Hayal kurmaktan yorulmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Seninle büyüdüm, hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda burdayım