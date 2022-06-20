Burdayım Şarkı Sözleri
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Yıllar geçer gözünü aç kapa
Hala burdayım, saçımın dışında
Seninle büyüdüm hayal kurdum
Coştum, düştüm, kalktım, durmadım
On yıl sonunda hala burdayım
***
Yolun yarısı derler
İlk gün hala benim için
Koy bi kadeh daha
Hala burdayım, saçımın dışında
***
Aynı işler, aynı gözler
Hayal kurmaktan yorulmadım
On yıl sonunda hala burdayım
***
Seninle büyüdüm, hayal kurdum
Coştum, düştüm, kalktım, durmadım
On yıl sonunda burdayım