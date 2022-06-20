Burdayım Şarkı Sözleri Bedük Burdayım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bedük Burdayım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Burdayım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Bedük Burdayım Burdayım Yıllar geçer gözünü aç kapa Hala burdayım, saçımın dışında Seninle büyüdüm hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Yolun yarısı derler İlk gün hala benim için Koy bi kadeh daha Hala burdayım, saçımın dışında *** Aynı işler, aynı gözler Hayal kurmaktan yorulmadım On yıl sonunda hala burdayım *** Seninle büyüdüm, hayal kurdum Coştum, düştüm, kalktım, durmadım On yıl sonunda burdayım Tüm Şarkıları