Hiç konuşmasak bile Yanımda kal yeter Elin elimde dururken, öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Yalnız gibi ama, beraber... Beraber... *** Her gecenin bir sabahı Her yağmurun güneşi var Yüzünden düşen o damlalar dursun yeter Atlatırız bunu beraber. Beraber... *** Hiç dokunmasak bile Benimle kal yeter Sabah olur diner Bakarsın öyle Burda olduğunu bilmem her şeye değer Sonsuza kadar, beraber... *** Beraber... Beraber... Beraber... Beraber...

Kaldır kolları oynayalım *** Oynayalım *** Ne yollardan geçtim Pek içtim, çok düştüm Öyle geceler var ki Anım yok, beynim boş Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yârdan geçerim Ne serden edemem Öyle geceler beni Savurdu yerlere Seni tanıyana dek Kendimi bilmemişim Kaldır kolları gel Hazırsan oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Gel *** Ne yıllar tükettim Ner'deyim bilemedim Sanki geceler ateş Bense pervaneydim Senle tanışana dek Kendimden bihaberdim Kaldır kolları gel Oynayalım *** Of, vur patlasın çal oyansın Of, gelmeyenler utansın Of, vur patlasın çal oyansın Of, kaldır kolları oynayalım *** Gel Oynayalım Gel Oynayalım