Terle (Tereddüt) Terle, terle *** Sarıl sandığından da öte uzanan dudağa Yanılsan da yan yeter ki yenilme Makus yalnızlığına *** Kollarını aç bana ben geldim Vücudunu geri çevirme Tereddüt edip de bu tende Ateşi terle söndürme *** Terle terle *** Baharda açmayan bir çiçek Isınmayan bir yaz günü Aşık olmayan bir kadın Rüzgarla dolmayan bir yelken Ne kötü

Unutulmaz O an kulakların çınlasın Seni buradan andığımda Aman sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** O an dudakların sızlasın Başka biri öptüğünde Aman sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** Ne yapalım bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki, bu sahiller unutulur mu? *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur