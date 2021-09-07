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Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Klasik Müzik
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Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)
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Pastoral Symphony Theme ( Pastoral Senfoni Teması)
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03
Fur Elise
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04
When Far From The Home (Evden Uzaktayken)
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05
When Mortals All To Rest Retire
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