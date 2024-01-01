Behiye Aksoy

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Aman cânâ beni şâd et
Terahhûm eyle imdâd et
Dilersen terk-i kast eyle
Bana sen kıyma azâd et
Firâkınla perişânım
Sana olsun fedâ, cânım
Geçip cevr-ü sitemden gel
Mürüvvet eyle insâf et
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İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı
Uçan kuşlar, martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen, şen sevdalılar vardı
Arzular orada, zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı
Uçan kuşlar, martılar
Yeşil tatlı bir bahar
Gülen, şen sevdalılar vardı
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Gizli ask bu söyleyemem derdimi hiç kimseye
Zevke veda, neseye de, veda artik herseye
Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu
Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu
Sevdim ammâ görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi
Gizli ask, bir gizli dertmis, fedâ ettim herseyi
Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu
Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu.
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Solgun yaprakları ıslatan yağmur
Göz yaşlarım gibi artık sen de dur
Soluyor ümitler giden gelmiyor
Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor
Gönlüme hasretin sel gibi aksin
Ömrümce kalbimde yaşayacaksın
Ağlasam yansam da çeksem de çile
Göz yaşımda sevda gelse de dile
Uğruna canimi versem nafile
Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor
Gönlüme hasretin sel gibi aksin
Ömrümce kalbimde yaşayacaksın
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Bu kadar yürekten çağırma beni
Bir gece ansızın gelebilirim
Beni bekliyorsan uyumamışsan
Sevinçten kapında ölebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
Belki de hayata yeni başlarım
İçimde küllenen kor alevlenir
Bakarsın hiç gitmem kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
Kal dersen dağlarca severim seni
Bir deniz olurum ayaklarında
Aşk bu, özleyiş bu hiç belli olmaz
Kalbim duruverir dudaklarında
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
Belki de hayata yeni başlarım
İçimde küllenen kor alevlenir
Bakarsın hiç gitmem kölen olurum
Belki de seversin beni kim bilir
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim
Bir gece ansızın gelebilirim...
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Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Kapat gözlerini, kimse görmesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Gözlerin kimseye ümit vermesin
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
Seni öyle sevdim ölürcesine
Tanrının yazdığı şiircesine
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
İçimden geçeni bilircesine
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim için bak yeşil yeşil
Yalnız benim...
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Artık yeşerecek bir dalım yok
Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da
Üç günlük ömrümü
Bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
Paydos mutluluğa paydos artık
Kaderim gülse de hoş gülmese de
Üç günlük ömrümü
Bir günde yitirdim
Yarınlar gelse de hoş gelmese de
Paydos mutluluğa paydos artık...
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Ahımı hicranımı sakladım sakladım sakladım gizli tuttum.
Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum ah hayalinle avuttum.
O gençlik günlerimiz dönmez asla geriye dönmez asla geriye
Yazık ki, dönse bile o sevdayı unuttum ah o sevdayı unuttum
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Sevdin aldattın beni
Yürekten yaktın beni
Sözlerim kar etmedi
Hadi canım sende
Böyle sevda mi olur
Aşıka naz mi olur
Seven seveni bulur
Hadi canim sende
Ne güldün ne güldürdün
Sitem ettin oldurdun
Sanki solmaz bir güldün
Hadi canim sende.
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Saçının tellerine gönlümü taktı kader
Önce elimden tuttu sonra bıraktı kader
Bir çift güzel göz için ömrümü yaktı kader
Önce yüzüme güldü sonra bıraktı kader
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Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar
Ne giden gelir geri ne döner hatıralar
Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar
Ne giden gelir geri ne döner hatıralar
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Aşk bu değil
Yapma güzel
Aşk bu değil
Yapma güzel
Sen insanı güldürürsün, sen
İnsanı güldürürsün
Sevişirken güzel güzel
Sevişirken güzel güzel
Sen insanı öldürürsün, sen
İnsanı güldürürsün
Aşk bu değil
Yapma güzel
Sen insanı öldürürsün, sen
İnsanı güldürürsün