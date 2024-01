Behiye Aksoy

Bu gece son gecemiz Acı günler yakında Bir ömür böyle geçti Olamadık farkında At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün Dolu dolu içerdik Kadehlerde aşkı biz Güneş bizde doğardı Ne mutluyduk ikimiz At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün Geçmişi yâd etmede Bilmem fayda var mı ki Şimdi beni sevmeyen Vefâlı o yâr mı ki At kadehi elinden Bin parçaya bölünsün Dökülsün meyler yere Hâtıralar gömülsün

Bir garip yolcuyum, hayat yolunda Yolumu kaybetmiş, perişanım ben Mecnun misali, gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya, her şey bomboş Hancı sarhoş, yolcu sarhoş Bir gün gibi sanki, geçti seneler Ümidim kayboldu, perişanım ben Alın yazımmış, hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş

Hangi rüzgar attı seni? Özlemişim görmeyeli Giderken böyle değildin Sen de yıkılmışsın belli Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Hangi rüzgar attı seni? Yitirmişsin ümidini Gözlerinde o ışık yok O renkli rüyalar hani? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Pişmanlıktan hasretten mi? Söyle neden döndün geri? Kaybettin de her şeyini Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni? Kimse sevmedi mi seni?