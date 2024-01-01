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7/24 Dinle Ahde Vefa

Ahde Vefa Şarkı Sözleri

Behiye Aksoy Ahde Vefa şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Behiye Aksoy Ahde Vefa şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ahde Vefa sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Behiye Aksoy

Behiye Aksoy

Ahde Vefa

  • Bir Gece Ansızın

  • Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

  • Aşk Bu Değil Mi?

  • Enginde Yavaş Yavaş

  • Islak Daha Islak Öp Beni

  • Kadehinde Zehir Olsa

  • Dönülmez Akşamın Ufkundayız

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