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Behiye Aksoy
Behiye Aksoy
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Yusuf Nalkesen
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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02
İntizar
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Faruk Nafiz Çamlıbel
Besteci:
Suat Sayın
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03
Aşk Bilmecesi
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
Avni Anıl
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04
At Kadehi Elinden
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hasan Özcan Bakır
Besteci:
Teoman Alpay
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05
Dinlendi Başım
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Necdet Rüştü Efe
Besteci:
Lemi Atlı
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