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7/24 Dinle Behiye Aksoy

Behiye Aksoy

Nostalji

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01

Kapım Her Çalındıkça

02

İntizar

03

Aşk Bilmecesi

04

At Kadehi Elinden

05

Dinlendi Başım

... KAPAT
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Albümler

Kapın Her Çalındıkça Behiye Aksoy

Yeşilcam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu) Behiye Aksoy

Çalma Listeleri

45'lik

45'lik

TSM Nostalji

TSM Nostalji

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