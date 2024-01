Seni her gün bekledim Ah edip yana yana Seni her gün bekledim Ah edip yana yana Gelseydin eğer bil ki Neler vermezdim sana Gelseydin eğer bil ki Neler vermezdim sana Bir günün yokluğunu hissettiren bu cana İnan sensin sevgilim İnan artık dön bana İnan sensin sevgilim İnan artık dön bana Neden kaçtın bilmem Neden hep uzaklara Neden kaçtın bilmem Neden hep uzaklara Niçin kırdın bu kalbi Derin oldu bu yara Niçin kırdın bu kalbi Derin oldu bu yara Beni her gün söyleten Ağlatan kara kara Beni her gün söyleten Ağlatan kara kara İnan sensin sevgilim İnan artık dön bana İnan sensin sevgilim İnan artık dön bana İnan sensin sevgilim İnan artık dön bana