Behiye Aksoy

Elveda Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar Silinmesin karanlık mazim Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Bilmez aktığı yeri su Bir gençlik hikayesi bu Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim

Seven Ne Yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz Bana kollarını uzatsan biraz Sana kul olurum seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz ** Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz Bu gönül uğruna neye katlanmaz Öl desen ölürüm seven ne yapmaz ** Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Gel öldür bu ömür böyle tükensin Sana bin can feda seven ne yapmaz Seven ne yapmaz, seven ne yapmaz

Sonbahar Rüzgarları Düşen bir yaprak görürsen Beni hatırla demiştin Biliyorsun seni ben Sonbaharda sevmiştim Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma Rüzgârla düşen yapraklar Daima senin hayalin Yine bir sonbaharda Geleceksin sen bana Her sonbahar rüzgârında Sarı sarı yapraklarla Kuru dallar arasında Sen gelirsin aklıma

Artık Sevmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Artık sevmeyeceğim Bütün kabahat benim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Ne kadar ağlasan boş Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Ümitlerimi kırdın Hayallerimi yıktın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Benim ahımı aldın, benim ahımı aldın Şimdi sen de yalnızsın Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Bitsin artık bu çile Çekemem bile bile Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sen ne söylersen söyle Bu hayat geçmez böyle Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim Sana dönmeyeceğim