Behiye Aksoy

Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar Silinmesin karanlık mazim Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Bilmez aktığı yeri su Bir gençlik hikayesi bu Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Beni benden alan, beni yalnız çalan O sahte sözlere, yalancı gözlere Kapandığım dizlere, elveda Elveda hayata, sizlere Elveda bütün hatıralar Elveda bütün gençliğim