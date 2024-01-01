Elveda Şarkı Sözleri
Behiye Aksoy Elveda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Behiye Aksoy Elveda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elveda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim
Geçmesin baharlar, geçmesin yazlar
Silinmesin karanlık mazim
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Bilmez aktığı yeri su
Bir gençlik hikayesi bu
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Beni benden alan, beni yalnız çalan
O sahte sözlere, yalancı gözlere
Kapandığım dizlere, elveda
Elveda hayata, sizlere
Elveda bütün hatıralar
Elveda bütün gençliğim