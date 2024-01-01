Felek Böyle Reva Görmüş Şarkı Sözleri
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Behiye Aksoy
Felek Böyle Reva Görmüş
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Felek böyle reva görmüş
Yazımı pek kara yazmış
Yarı ömrüm hazanla kış
Ben garibim
Ben garibim, kimsesizim
Küçük yaştan annesizim
Ben garibim, ben garibim
Ben garibim, kimsesizim
Küçük yaştan annesizim
Bir yuvam yok gurbet elde
Ya handayım ya hotelde
Yeter bu dargınlık
Ben garibim
Ben garibim, kimsesizim
Küçük yaştan annesizim
Ben garibim, ben garibim
Ben garibim, kimsesizim
Küçük yaştan annesizim