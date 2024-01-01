Behiye Aksoy

Gizli Aşk Gizli ask bu söyleyemem derdimi hiç kimseye Zevke veda, neseye de, veda artik herseye Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu Sevdim ammâ görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi Gizli ask, bir gizli dertmis, fedâ ettim herseyi Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu.

Ben Tabii ki Kaşları kara, gözleri cezam Aman, aman, aman, halim duman Saçları belam, dudağı ikram Aman, aman, bu can ah sana kurban *** Sensiz bu hayat bana ziyan Seni görmeden geçen günler bana haram *** İnsaf eyle İnkar etme Söyle, söyle, söyle *** Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki *** Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki, ben tabii ki *** Kaşları kara, gözleri cezam Aman, aman, aman, halim duman Saçları belam, dudağı ikram Aman, aman, bu can ah sana kurban *** Sensiz bu hayat bana ziyan Seni görmeden geçen günler bana haram *** İnsaf eyle İnkar etme Söyle, söyle, söyle *** Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki *** Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki, ben tabii ki *** Seni bu dünyada en çok kim sever? Ben tabii ki Seni bu yerlere göklere kim sığdıramaz? Ben tabii ki, ben tabii ki *** Ben tabii ki, ben tabii ki Ben tabii ki, ben tabii ki

Sebebi Sensin Beni küstürme kendine Küsersem gülemem ki yüzüne Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Beni küstürme kendine Küsersem gülemem ki yüzüne Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Ben bu sevdalı yolda Mecnun misali perişan oldumsa Kalbimi kurda kuşa atıp Tanrı'ya yakarıp ağladımsa *** Of, sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sebebi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sahibi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Düştüm bak, zalim, eline Zehir sürmesen gönül sözüme Kalbimi kırma boş yere Vicdansız, zulmetme *** Ben bu sevdalı yolda Mecnun misali perişan oldumsa Kalbimi kurda kuşa atıp Tanrı'ya yakarıp ağladımsa *** Of, sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sebebi sensin Şu çilekeş kalbimin *** Sebebi sensin, sebebi sensin Bu derbeder hâlimin Sebebi sensin, sahibi sensin Şu çilekeş kalbimin

Güller Ağlamaz Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya *** Sonra belki de çok sonra Kim ağlar, kim güler sonunda Kim ağlar, kim güler sonunda *** Ben gidiyorum, sen hoşçakal Benim can canım güzel gül bahçem Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün *** Çünkü güller ağlamaz canım Güller ağlamaz Güller ağlamaz gülüm sen ağlama *** Bir bak kim gidiyor Bir bak hani o canından çok sevdiğin var ya *** Sonra belki de çok sonra Kim ağlar, kim güler sonunda Kim ağlar, kim güler sonunda *** Ben gidiyorum, sen hoşçakal Benim can canım güzel gül bahçem Ben ağlıyorum, sen sakın ağlama Bir ömür boyunca, o gül yüzün hep gülsün *** Çünkü güller ağlamaz canım Güller ağlamaz Güller ağlamaz gülüm sen ağlama

Yağmur Yağmur yağıyor Gözlerimden yorgun kalbime Seni çok uzak bir yere Gönderiyor gibiyim ben niye *** Yağmur yağıyor üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağıyor üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce *** Sabah oldu bak Soğuk ve yalnız Artık kimsesiz *** Dinledim anılarda seni Dokundum sana Bir deli huzurla *** Yağmur yağdı üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağdı üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce *** Söz verdim biliyorum Ağlamak yok tutuyorum Söz verdim ayaktayım Yıkılmak yok (yıkılmak yok) *** Söz verdim biliyorum Ağlamak yok tutuyorum Söz verdim ayaktayım Yıkılmak yok *** Yağmur yağdı üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağdı üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce

Karanlığın İçinde Kaybolup Duran Karanlığın içinde kaybolup duran Sen kimsin sen benimsin Sustum söylemedin Zaman zaman yüreğime aydınlıklar saçan Ben kimim ben senin miyim Sustun söylemedin aa *** Bir su tünelinde parlayan güneşimdin Bir buğday tanesinde büyüyen düşümdün Benle olan bende sevilen Bir sen varsın bir sen kaldın Benle olan beni anlayan Bir sen kaldın bu dünyada *** Duy şu kalbimden geçen acının sesini duy Duy sensiz geçen bu hayatın çığlığını *** Karanlığın içinde kaybolup duran Sen kimsin sen benimsin Sustum söylemedin aa Bir su tünelinde parlayan güneşimdin Bir buğday tanesinde büyüyen düşümdün *** Benle olan bende sevilen Bir sen varsın bir sen kaldın Benle olan beni anlayan Bir sen kaldın bu dünyada Duy şu gökyüzünde bulutların içinde *** İki melek öpüşürken beni düşün, sesimi duy Karanlığın içinde kaybolup duran

Adaletin Buysa Dünya Ne verdin neler aldın dünya Ne umdumda ne buldum dünya Ne arzular ne hayallerim vardı, of Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Gör artık neler ettin bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya, of, f, of, of *** Yaşam dedin boyun eğdim hep sana A dünya oyun ettin hep sen bana *** Ne arzular ne hayallerim vardı Soldu hepsi birer, birer Döküldü gönül dalımdan Vuruldu hep ümitlerim Bu hayat yolunda *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya *** Yalansın be dolansın Adaletin buysa dünya Dur artık yeter zulmün bana Fani dünya

Olta Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım Hüzün gemileri alır götürür beni Hiç bilmediğim uzaklara Sonra bir can pazarında Satılık şu yüreğim, of *** Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü Bu geceler, bu geceler, bu geceler Düşman bana *** Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman bitecek bu derdim Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman gülecek şu yüzüm *** Bitmez a canım bu dertler bitmez Ömür biter dert bitmez Dönmez a canım giden dönmez Gönlü küsenin yüzü gülmez *** Ben, hayatın oltasına takılmış bir balığım Hüzün gemileri alır götürür beni Hiç bilmediğim uzaklara Sonra bir can pazarında Satılık şu yüreğim, of *** Akşam mı oldu, yıldızlar mı söndü Bu geceler, bu geceler, bu geceler Düşman bana *** Of, aralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman bitecek bu derdim Of, yaralı gönlüm çileli ömrüm Ne zaman gülecek şu yüzüm *** Bitmez a canım bu dertler bitmez Ömür biter dert bitmez Dönmez a canım giden dönmez Gönlü küsenin yüzü gülmez

Bu Şehir Yok mu? Bu şehir yok mu? Baştan sona sen gibi Bütün sokakları Hatırlatır bana seni *** Gitsem bu şehirden olmuyor Kalsam buralarda durulmuyor Sensiz bu şehir inan sevgilim Bir gün bile çekilmiyor *** Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül *** Arar oldum ben yine seni Arar olduğum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum ben seni *** Arar oldum ben yine seni Arar oldum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum seni *** Bu şehir yok mu Baştan sona sen gibi Vapurları trenleri Sana varıyor hep sanki *** Gitsem bu şehirden olmuyor Kalsam buralarda durulmuyor Sensiz bu şehir inan sevgilim Bir gün bile çekilmiyor *** Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül Oof, yanar gönül sana susar biçare gönül *** Arar oldum ben yine seni Arar olduğum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum ben seni *** Arar oldum ben yine seni Arar oldum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum seni *** Arar oldum ben yine seni Arar olduğum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum ben seni *** Arar oldum ben yine seni Arar oldum gözleriğim Gönlümün duraklarında Bekler oldum, arar oldum seni

Son Ver Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar *** Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin *** Gözlerimden gönlüme bir yaş süzüldü Sakladım gözyaşımı gönül mendilinde *** Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin *** Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin *** Gözlerimden gönlüme bir yaş süzüldü Sakladım gözyaşımı gönül mendilinde *** Son ver son ver son ver bu acıya Son ver son ver son ver bitsin *** Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar *** Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar Giderken yanına benide al Giderken koynuna benide sar

Senden Bir Haber Yok Senden bir haber yok Gözlerim suskun bekliyor Çürüyorum her geçen gün Senden bir haber yok *** Mutlaka bir sebebin var Yoksa arar sorardın beni Sesini duymak yetecek belki Senden bir haber yok *** Kaybolup bittin sanki Görünmez oldu yüzün (ah) Ömrümden kaç ömür geçti Gönlüme derman yok *** Senden bir haber yok Kapım çalınmayı bekliyor Sana ihtiyacım var Senden bir haber yok *** Mutlaka bir sebebin var Yoksa arar sorardın beni Sesini duymak yetecek belki Senden bir haber yok *** Kaybolup bittin sanki Görünmez oldu yüzün (ah) Ömrümden kaç ömür geçti Gönlüme derman yok *** Kaybolup bittin sanki Görünmez oldu yüzün (ah) Ömrümden kaç ömür geçti Gönlüme derman yok *** Senden bir haber yok Gözlerim suskun bekliyor Çürüyorum her geçen gün Senden bir haber yok *** Kaybolup bittin sanki Görünmez oldu yüzün (ah) Ömrümden kaç ömür geçti Gönlüme derman yok *** Kaybolup bittin sanki Görünmez oldu yüzün (ah) Ömrümden kaç ömür geçti Gönlüme derman yok

Yağmur (Remiks) Yağmur yağıyor Gözlerimden yorgun kalbime Seni çok uzak bir yere Gönderiyor gibiyim ben niye *** Yağmur yağıyor üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağıyor üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce *** Sabah oldu bak Soğuk ve yalnız Artık kimsesiz *** Dinledim anılarda seni Dokundum sana Bir deli huzurla *** Yağmur yağdı üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağdı üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce *** Söz verdim biliyorum Ağlamak yok tutuyorum Söz verdim ayaktayım Yıkılmak yok (yıkılmak yok) *** Söz verdim biliyorum Ağlamak yok tutuyorum Söz verdim ayaktayım Yıkılmak yok *** Yağmur yağdı üstüme Sen sessiz sakin Giderken ellerde *** Yağmur yağdı üstüne Sessiz ve sakin Ben çaresizce