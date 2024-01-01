Hasretim Sana Şarkı Sözleri
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Behiye Aksoy
Hasretim Sana
Tüm Şarkıları
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Bana Sensiz Her şey El
Vuslata Olma Engel
Baharın Geçmeden Gel
Hasretim Sana
Dön Artık Bana
İçelim Aşk Şarabını
Gel Kana Kana
Gülüşünle Neşe Ver
Bitsin Çileli Günler
Dinle Bak Bestem Ne Der
Hasretim Sana
Dön Artık Bana
İçelim Aşk Şarabını
Gel Kana Kana
Yazık Artık Bekletme
Bu Kadar Cefa Etme
Ağlat, Inlet, Terketme
Hasretim Sana
Dön Artık Bana
İçelim Aşk Şarabını
Gel Kana Kana