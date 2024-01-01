Hatıralar Şarkı Sözleri
Behiye Aksoy Hatıralar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Behiye Aksoy Hatıralar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatıralar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hatıralar, hatıralar
Gelmeyin, görmeyeyim sizleri hatıralar
Bunca bir ömür bitti
Bunca bir gençlik gitti
Bu kalpte hatıralar
Binbir elemle bitti
Görmedim güzel
Görmedim mesut
Tatlı geçen hiç bir gün
Hatıralar çok karanlık
Bitsin artık ah bugün
Ah neredesiniz mesut yıllar
Uzaktan bir seslenin
Gelsin artık aşk ve
Ümit dolu o şarkılar
Hatıralar