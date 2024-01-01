Behiye Aksoy

İnleyen Nağmeler İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rüya ki orda hep şarkılar vardı Uçan kuşlar, martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen, şen sevdalılar vardı Arzular orada, zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı Uçan kuşlar, martılar Yeşil tatlı bir bahar Gülen, şen sevdalılar vardı

Gizli Aşk Gizli ask bu söyleyemem derdimi hiç kimseye Zevke veda, neseye de, veda artik herseye Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu Sevdim ammâ görmüyor bak gözlerim hiç kimseyi Gizli ask, bir gizli dertmis, fedâ ettim herseyi Arzular bir hayâl oldu, baharimin gülleri soldu Gönlüm, hicrân, hasret gamla doldu.

Hasret Solgun yaprakları ıslatan yağmur Göz yaşlarım gibi artık sen de dur Soluyor ümitler giden gelmiyor Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor Gönlüme hasretin sel gibi aksin Ömrümce kalbimde yaşayacaksın Ağlasam yansam da çeksem de çile Göz yaşımda sevda gelse de dile Uğruna canimi versem nafile Kaderim yüzüme bir gün gülmüyor Gönlüme hasretin sel gibi aksin Ömrümce kalbimde yaşayacaksın

Bir Gece Ansızın Bu kadar yürekten çağırma beni Bir gece ansızın gelebilirim Beni bekliyorsan uyumamışsan Sevinçten kapında ölebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Belki de hayata yeni başlarım İçimde küllenen kor alevlenir Bakarsın hiç gitmem kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Kal dersen dağlarca severim seni Bir deniz olurum ayaklarında Aşk bu, özleyiş bu hiç belli olmaz Kalbim duruverir dudaklarında Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Belki de hayata yeni başlarım İçimde küllenen kor alevlenir Bakarsın hiç gitmem kölen olurum Belki de seversin beni kim bilir Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim Bir gece ansızın gelebilirim...

Bak Yeşil Yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Kapat gözlerini, kimse görmesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Gözlerin kimseye ümit vermesin Yalnız benim için bak yeşil yeşil Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine Seni öyle sevdim ölürcesine Tanrının yazdığı şiircesine İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil İçimden geçeni bilircesine Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim için bak yeşil yeşil Yalnız benim...

Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok Artık yeşerecek bir dalım yok Yağmurlar yağsa da hoş yağmasa da Üç günlük ömrümü Bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de Paydos mutluluğa paydos artık Kaderim gülse de hoş gülmese de Üç günlük ömrümü Bir günde yitirdim Yarınlar gelse de hoş gelmese de Paydos mutluluğa paydos artık...

Ahımı Hicranımı Sakladım Ahımı hicranımı sakladım sakladım sakladım gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum ah hayalinle avuttum. O gençlik günlerimiz dönmez asla geriye dönmez asla geriye Yazık ki, dönse bile o sevdayı unuttum ah o sevdayı unuttum

Hadi Canım Sende Sevdin aldattın beni Yürekten yaktın beni Sözlerim kar etmedi Hadi canım sende Böyle sevda mi olur Aşıka naz mi olur Seven seveni bulur Hadi canim sende Ne güldün ne güldürdün Sitem ettin oldurdun Sanki solmaz bir güldün Hadi canim sende.

Saçının Tellerine Saçının tellerine gönlümü taktı kader Önce elimden tuttu sonra bıraktı kader Bir çift güzel göz için ömrümü yaktı kader Önce yüzüme güldü sonra bıraktı kader

Dinecek Sanma Bir Gün Dinecek sanma bir gün kalbindeki yaralar Ne giden gelir geri ne döner hatıralar Beklemesin beyhude böyle bahtı karalar Ne giden gelir geri ne döner hatıralar

Aşk Bu Değil Aşk bu değil Yapma güzel Aşk bu değil Yapma güzel Sen insanı güldürürsün, sen İnsanı güldürürsün Sevişirken güzel güzel Sevişirken güzel güzel Sen insanı öldürürsün, sen İnsanı güldürürsün Aşk bu değil Yapma güzel Sen insanı öldürürsün, sen İnsanı güldürürsün