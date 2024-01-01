×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Kapın Her Çalındıkça

Kapın Her Çalındıkça Şarkı Sözleri

Behiye Aksoy Kapın Her Çalındıkça şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Behiye Aksoy Kapın Her Çalındıkça şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kapın Her Çalındıkça sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Behiye Aksoy

Behiye Aksoy

Kapın Her Çalındıkça

  • İnleyen Nağmeler

  • Kapın Her Çalındıkça

  • Gizli Aşk

  • Hasret

  • Bir Gece Ansızın

  • Bak Yeşil Yeşil

  • Artık Yeşerecek Bir Dalım Yok

  • Ahımı Hicranımı Sakladım

  • Hadi Canım Sende

  • Saçının Tellerine

  • Dinecek Sanma Bir Gün

  • Aşk Bu Değil

  • Aman Cana

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı