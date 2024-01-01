Behiye Aksoy

Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Kapın her çalındıkça O mudur diyeceksin O mudur diyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Hele bir yalnız kal da Nasılmış göreceksin Nasılmış göreceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin Beni kaybettin artık Sen çok bekleyeceksin