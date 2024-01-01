Behiye Aksoy

Hiçbir şeyden korkmadan Hiçbir derdim olmadan Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Dostlarımla birlikte Mutlu güzel günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak istedim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Nefret nedir bilmeden Bir kez kavga etmeden Yaşamak, yaşamak, yaşamak isterdim hep *** Sevdiğimle birlikte Özlediğim günlere Kavuşmak, kavuşmak, kavuşmak isterdim hep *** Ne yaptım da ne gördüm Ne umdum da ne buldum Hayatta *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day *** Kalp dersen az dert mi çekti Aşk dersen yaktı kül etti Dost dersen aldattı gitti Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni Söyletme söyletme beni *** Da da di da day Da da di da day Da da di da day Da da di da day