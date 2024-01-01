Behiye Aksoy

Kim Arar Şarkı Sözleri
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Böyle güzel olmasan,
Öyle tatlı bakmasan
Kim arar seni, kim arar?
Bende bu aşk olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
Kim arar söyle, kim arar
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar.
İyi günün olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni kim arar?
Bende bu aşk olmasa,
Kalbim böyle yanmasa
Kim arar seni, kim arar?
Kim arar söyle, kim arar
Vefasız olanı kim arar?
Seni bir gün görmesem içim yanar.