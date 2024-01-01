Behiye Aksoy

Böyle güzel olmasan, Öyle tatlı bakmasan Kim arar seni, kim arar? Bende bu aşk olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar. İyi günün olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni kim arar? Bende bu aşk olmasa, Kalbim böyle yanmasa Kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar.