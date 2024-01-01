Behiye Aksoy

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Pişman olur da bir gün
Dönersen bana geri
Dönersen bana geri
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
Sana sevgiler sonsuz
Henüz geçmedi zaman
Henüz geçmedi zaman
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
Gönül kapım açıktır
Çalmadan gir içeri
Çalmadan gir içeri
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Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
Sakın bir söz söyleme
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Anan bile okşasa
Benim bağrım taş olur
Düşmanımdır seni kim
Bulursa cana yakın
Annen bile okşasa
Benim bağrım kan olur
Dilerim Tanrı'dan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
Dilerim Tanrı'dan ki
Sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan
Kara toprakla dolsun
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Anmasınlar adını
Candan anan dudaklar
Sana benim gözümle
Bakan gözler kör olsun
Bakan gözler kör olsun
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Bu gece son gecemiz
Acı günler yakında
Bir ömür böyle geçti
Olamadık farkında
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hâtıralar gömülsün
Dolu dolu içerdik
Kadehlerde aşkı biz
Güneş bizde doğardı
Ne mutluyduk ikimiz
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hâtıralar gömülsün
Geçmişi yâd etmede
Bilmem fayda var mı ki
Şimdi beni sevmeyen
Vefâlı o yâr mı ki
At kadehi elinden
Bin parçaya bölünsün
Dökülsün meyler yere
Hâtıralar gömülsün
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Bir garip yolcuyum, hayat yolunda
Yolumu kaybetmiş, perişanım ben
Mecnun misali, gurbet ellerde
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Yalan dünya, her şey bomboş
Hancı sarhoş, yolcu sarhoş
Bir gün gibi sanki, geçti seneler
Ümidim kayboldu, perişanım ben
Alın yazımmış, hayat yolunda
Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben
Yalan dünya her şey bomboş
Hancı sarhoş yolcu sarhoş
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Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde
Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde
Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde
Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde
Anmıştı gönül aşkını yıllarca izinde
Bir gözleri âhû ki tam onsekizinde
Bir gözleri âhû ki tam onsekizinde
Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından
Kâm almak için gençliğimin sevgi çağından
Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından
Yüz sürdüm o gün yerlere, öptüm ayağından
Aşkın bütün iksirini içtim dudağından
Aşkın bütün iksirini içtim dudağından
Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde
Bir gözleri âhû ki tam on-sekizinde
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Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
Elbet bir gün buluşacağız
Bu böyle yarım kalmayacak
İkimizin de saçları ak
Böyle durup bakışacağız
İkimizin de saçları ak
Böyle durup bakışacağız
Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
Belki bir deniz kenarında
El ele maziyi konuşacağız
Benim içimde yanan ateş var
Sevgilim ne zaman buluşacağız
Benim dönüm de yanan ateş var
Sevgilim ne zaman buluşacağız
Sevgilim ne zaman kavuşacağız
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Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün
İhtiyâr oldum bugün
Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyâr oldum bugün
İhtiyâr oldum bugün
Ak pak olmuş saçlarımla bi' karâr oldum bugün ah
Bi' karâr oldum bugün
Ak pak olmuş saçlarımla bi' karâr oldum bugün ah
Bi' karâr oldum bugün
Bir muhabbet neş'esiyle bir karar oldum bugün
Bir karar oldum bugün
Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün ah
Tacidâr oldum bugün
Ben huzurunda yer öptüm, tacidâr oldum bugün ah
Tacidâr oldum bugün
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Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar
Yeryüzünde sizin kadar yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnzım ben yalnızım
Yalnızım
Bir haykırsam belki duyulur sesim
Ben yalnzım ben yalnızım
Yalnızım
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım
Yalnızım
Bir yalnızlık şarkısı söyler sesim
Ben yalnızım ben yalnızım
Yalnızım
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada
Hangi kalbe girdimse kaldı izim
Tatmadığım zevk kalmadı dünyada
Hangi kalbe girdimse kaldı izim
Taşa geçer kendime geçmez sözüm
Ben yalnızım ben yalnızım
Yalnızım
Taşa geçer kendime geçmez sözüm
Ben yalnızım ben yalnızım
Yalnızım
Kaderim bu böyle yazılmış yazım
Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm
Bir yalnızlık şarkısı söyler sesim
Ben yalnzım ben yalnızım
Yalnızım
Bir yalnızlık şarkısı söyler sazım
Ben yalnızım ben yalnızım
Yalnızım
Yalnızım
Yalnızım
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Gülünce gözlerinin içi gülüyor
Kendimi senden alamıyorum
Bilmem bakışların neler söylüyor
Cesaretim yok ki soramıyorum
Bilmem bakışların neler söylüyor
Cesaretim yok ki soramıyorum
İçime dert oldu mahzun bakışın
Seni düşünmeden duramıyorum
Beni öylesine aldın ki benden
Kendimi arayıp bulamıyorum
Beni öylesine aldın ki benden
Kendimi arayıp bulamıyorum
Kendimi arayıp bulamıyorum
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Hangi rüzgar attı seni?
Özlemişim görmeyeli
Giderken böyle değildin
Sen de yıkılmışsın belli
Pişmanlıktan hasretten mi?
Söyle neden döndün geri?
Kaybettin de her şeyini
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
Pişmanlıktan hasretten mi?
Söyle neden döndün geri?
Kaybettin de her şeyini
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
Hangi rüzgar attı seni?
Yitirmişsin ümidini
Gözlerinde o ışık yok
O renkli rüyalar hani?
Pişmanlıktan hasretten mi?
Söyle neden döndün geri?
Kaybettin de her şeyini
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
Pişmanlıktan hasretten mi?
Söyle neden döndün geri?
Kaybettin de her şeyini
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
Kimse sevmedi mi seni?
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Halime bak dertli çal
Kemanci basimin taci
Gitme bu gece bende kal
Benim halim çok aci
Degistin kemanci
Neden efkârli çalmiyorsun
Benim dünyam yikilmis
Sen neme aciyorsun
Gözümden kaçmiyor
Benden hep bir sey sakliyorsun
Yeter artik derken
Kemanci neden agliyorsun.
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Saçın yüzüne değse tenini kıskanırım
Birine söz söylesen dilini kıskanırım
Kıskanırım seni ben kıskanırım kendimden
Bu nasıl aşk Allahım öleceğim derdimden
Deli ediyor beni gezinir her yerini
Okşadıkça tenini elini kıskanırım
Kıskanırım seni ben kıskanırım kendimden
Bu nasıl aşk Allahım öleceğim derdimden
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Madem küstün, dargındın
Neden geldin, ağladın?
Neden geldin, ağladın?
Rıhtımda boynun büküp
Bana mendil salladın
Bana mendil salladın
Rıhtımda boynun büküp
Bana mendil salladın
Bana mendil salladın
Bu hâlinle beni, bil
Şifasız yaraladın
Şifasız yaraladın
Rıhtımda boynun büküp
Bana mendil salladın
Bana mendil salladın
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Olmaz ilaç sine-i sad pareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Baksa tabiban-ı cihan çareme
Çare bulunmaz bilirim yareme
Kastediyor tir-i müjen canıma
Gözleri girecek en son canıma
Şehr edemem halimi cananıma
Çare bulunmaz bilirim yareme
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Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı
Ruhunda ölen nağmede sevda sesi var mı
Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı
Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı
Kumral saçının telleri hicranı sarar mı
Kumral saçının telleri hicranı sarar mı
Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı
Anlat bana ey sevgili aşkın bu kadar mı
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Sevmekten kim usanır
Tadına doyum olmaz
Hangi gönül uslanır
Sevenle oyun olmaz
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum
Bak yine geri geldim
İster yüzümü güldür
İstersen ağlat beni
Bir gecenin koynunda
Bin geceye at beni
Kaç kere yemin ettim
Kaç gönüle de girdim
Sensiz yapamıyorum
Bak yine geri geldim...
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Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın
Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın
Sarıldım kadehlere derman olur diyerek
Kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın
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Tez geçse de her sevgide bin hatıra vardır
Bin hatıra vardır
Sevda denilen şey, yaşayan hâtıralardır
Sevda denilen şey
Yaşayan, yaşayan, yaşayan hâtıralardır
Sevmek de sevilmek de bahar
Bahar ömrü kadardır
Sevda denilen şey, yaşayan hâtıralardır
Sevda denilen şey
Yaşayan, yaşayan, yaşayan hâtıralardır
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Tac olsan başıma takmayacağım
Gözümde nur olsan bakmayacağım
Yoluna adaklar yakmayacağım
Tövbeler tövbesi
Derdine göğsümü germeyeceğim
Bağrımı yoluna sermeyeceğim
Rüyamda sana yer vermeyeceğim
Tövbeler tövbesi
Sinemde kor olsan yanmayacağım
Bin yemin etsen de kanmayacağım
Seni hiç bir zaman anmayacağım
Tövbeler tövbesi
Kahretsen bana dön demeyeceğim
Ecel ol sana baş eğmeyeceğim
Ve senden başka da sevmeyeceğim
Tövbeler tövbesi